Aumento del precio de gasolinas se debe al déficit de Pemex: Francisco Búrquez

CIUDAD DE MÉXICO.

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Búrquez Valenzuela, indicó esta mañana que el aumento en la gasolina ‘no es un costo de’ la misma, sino ‘un costo fiscal que puso el gobierno’ por el déficit que padece Petróleos Mexicanos (Pemex) y otros rubros de la agenda financiera nacional: ‘se está jugando con la paciencia de los ciudadanos’.

En entrevista telefónica con Patricia Rodríguez Calva para Grupo Imagen.

Dijo que es ‘lamentable el incremento; esto no es un gasolinazo, es un robo en despoblado; se deriva de un impuesto para que el gobierno se quedará con cada seis pesos que se cobran por litro’; pretenden quedarse con 300 mil millones de pesos (mmdp); ‘todo por la incapacidad y la quiebra de Pemex: la gasolina debería costar 12 pesos’.

El precio del combustible está beneficiando a otros países, pero no a México. Si el precio de la gasolina no incluyera el impuesto extra, podría estar en 12 pesos el litro. Es un atropello mayúsculo, no debe ser aceptado; en el Congreso no podemos hacer el contrapeso”, porque la mayoría de los legisladores votaron a favor por un impuesto más, años atrás.