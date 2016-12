Tultepec: 6 víctimas siguen muy graves

CIUDAD DE MÉXICO.

A ocho días de la explosión en el mercado de juegos pirotécnicos San Pablito, actualmente continúan hospitalizadas 21 personas, seis de ellas en estado grave, quienes están en hospitales tanto de la Ciudad de México como del Estado de México.

Los casos de mayor preocupación para los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son la señora Paula Rosales, de 70 años, quien tiene quemaduras graves en sus piernas y genitales.

En el Hospital Lomas Verdes siguen internadas dos personas sin presentar cambios en su salud, una de ellas en estado delicado.

Asimismo, los pequeños hermanos Cristopher Lozada, de 4 años de edad, y Juan Daniel Lozada, de ocho, permanecen en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.

La Fundación Michou y Mau está a la espera de la mejora de los pequeños para canalizar su traslado al Shriners Hospitals, de Galveston, Texas.

Mientras que en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la joven Liliana Aguilera Urban, de 22 años, quien tiene quemaduras en 95% de su cuerpo, permanece grave, de acuerdo con sus familiares y médicos del Centro de Investigación y Atención a Quemados.

En tanto, en las inmediaciones del predio que compraron los comerciantes, con el apoyo del entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, todavía hay veladoras, flores, globos que recuerdan la tragedia. Hay letreros de las personas que eran buscadas y que fueron identificadas entre los muertos días después.

Los comerciantes miran lo que quedó de sus puestos y valoran sus pérdidas que, afirman, van desde los 100 mil pesos hasta el millón de pesos.

Ahora llegan hasta la reja de lo que fue el mercado más importante de pirotecnia del país para ver las labores de limpieza que se llevan a cabo de lo que quedó de los 300 puestos que había.

No creen lo que sucedió, por lo que incluso algunos presentan secuelas emocionales y físicas.

“El nerviosismo que no nos deja, a mí no me deja dormir tranquilo, siento que estoy bien, pero…”, señaló Ana, comerciante que logró salir ilesa de la explosión del pasado 20 de diciembre..