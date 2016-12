Rafael Moreno Valle habla sobre los nuevos precios de la gasolina

TEPEYAHUALCO, PUEBLA

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle externó su opinión sobre los nuevos precios de la gasolina que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este martes y que aplicarán a partir de enero de 2017.

A pregunta expresa de un reportero:

-¿Qué opinas del costo que tendrá la gasolina en todos los sectores seguramente?

El mandatario respondió:

“Las empresas que tengan deuda van a aumentar también sus tasas de interés y por consiguiente los recursos que van a requerir para atenderla, es un asunto que me parece muy delicado algo que no alcanzo a comprender es que si el precio del petróleo está bajo cómo sube la gasolina. Normalmente, y yo vivía en Estados Unidos 12 años cuando baja el precio del petróleo baja el precio de la gasolina, cuando subirá el peso del petróleo sube el precio de la gasolina, pero en este país pareciera que si sube el precio del petróleo sube la gasolina, si baja el precio del petróleo sube la gasolina, es la parte que yo no alcanzo a comprender.

Mira, a mí me preocupaba mucho porque soy economista y finalmente estamos viendo ya una escalada inflacionaria, tenemos la inflación más alta de los últimos años y si hay algún aumento que puede impactar en la inflación prácticamente en todos los productos, es la gasolina, porque finalmente pues se va a tener que transportar desde el producto del sector agropecuario hasta la medicina y eso implicará necesariamente que aumente más la inflación y me preocupa adicionalmente que el nivel de deuda pública federal ya superó el 50 por ciento del producto interno bruto, las calificadoras han señalado que la perspectiva para México es negativa y eso que tal vez haya ciudadanos que piensan y eso en que nos impacta, y sin embargo les aseguro que lo que va a suceder es que van a seguir subiendo las tasas de interés y que van a tener que subir los rendimientos que ofrece el gobierno mexicano a los inversionistas que tengan su papel y eso va a también a generar, por ejemplo que quienes tengan una deuda para pagar una causa, un coche, los gobiernos municipales y estatales que tengan deuda pública pueden aumentar sus tasas de interés y tiene un gran impacto”.

-Pero se importa la gasolina, ese es por lo menos el dicho.

Moreno Valle dijo:

Bueno sin duda, sin embargo el precio del petróleo es más bajo y además creo que nos explica, porque si somos un país productor de petróleo importamos más gasolina, me parece que tendríamos que generar la cadena de valor en nuestro país y para eso se está planteando la reforma energética para poder fortalecer a Pemex con la participación de particulares, pero si es, una muy mala noticia desde mi punto de vista una forma terrible de iniciar el año más allá de lo político y no me voy a meter en ese debate, en esa discusión, a mí me preocupa en lo económico ese el impacto que sin duda a mí me tiene muy muy preocupado como mexicano, más allá del tema del gobierno porque si consideró que se puede incrementar de manera significativa la inflación con las consecuencias que ya hemos comentado y nosotros aquí en Puebla lo que seguiremos buscando es apoyar la economía familiar, seguiremos tratando de atraer inversiones para generar los empleos que demanda la gente, he visto de pronto algunas notas que me parecen un poco fundamentadas sobre qué es lo que va a pasar con la relación de Estados Unidos y Canadá, yo les rogaría que haya calma en ese sentido, incluso una parte de los aranceles que pudieran llegar en un momento dado a generarse, ya quedó cubierta por la devaluación.

Entonces, yo que les pediría no seamos alarmistas, particularmente en el sector de Automotriz, a mí me parece que es una de las áreas donde hay mayor integración entre la economía americana y la economía mexicana, yo no puedo concebir ningún vehículo que se haga y se fabrica en Estados Unidos para exportación que no tenga componentes o autopartes hechas en México, y por lo tanto si se generará un arancel cómo se ha comentado importante o un impuesto no sólo se va afectar la venta de las autopartes mexicanas si no se afectaría el costo de producción de las empresas americanas.

Entonces, yo creo que en este momento yo le rogaría a los ciudadanos, a los medios de comunicación que tengamos calma, no generemos especulaciones me parece que sin duda hay perspectivas todavía favorables para la industria Automotriz y que estoy convencido de que se podrían encontrar esquemas en donde sigamos colaborando, en donde sigamos fortaleciendo ambos países.

Y por último pedirles que me echen la mano a difundir los eventos del día 31, ya se nos acerca el festejo de año nuevo que vamos a tener ahí en la plaza la victoria, yo le rogaría de que me ayuden como medios de comunicación a dar a conocer el programa, como saben desde las 8 estamos convocando haya en la plaza la victoria que es totalmente gratuito, va a estar la filarmónica 5 de Mayo, va a estar Carlos Rivera, va estar Napoleón, María José, Matute, espectáculo y pirotecnia para recibir el nuevo año, entonces creo que va a ser un muy buen espectáculo, los espero ahí el día 31”.