Diputados buscan apoyo de Senado para combatir acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.

La Cámara de Diputados buscará acercamientos con el Senado de la República para impulsar la aprobación de la reforma al código penal que tipifica el ciberacoso sexual y el acoso sexual de personas menores de 18 años de edad o de quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, así lo adelantó la diputada del PAN, María Eloísa Talavera, impulsora de la iniciativa.

En el próximo periodo estaremos ya trabajando con las senadoras que están en distintas comisiones, no solamente las que están en justicia, sino las que están en comisiones que están viendo temas de género porque es un tema que está relacionado con la violencia de género, entonces estaremos haciendo puntual cabildeo", explicó Talavera.

La iniciativa aprobada en San Lázaro establece que en caso de acoso se impondrán de dos a seis años de prisión y de cien a trecientos días multa.

Además, precisa sanciones de uno a cinco años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multas para quien, basado en una relación de confianza o afecto divulgue fotografías, videos o imágenes de contenido sexual sin autorización de la persona afectada, con lo que se busca acabar con la impunidad en este delito.

Primero porque el delito no estaba tipificado, la gente no denunciaba y luego el que estaba en la ley que es hostigamiento decía que tenía que ser en reiteradas ocasiones y cuando lograban establecer el delito la sanción era administrativa, entonces el delincuente prácticamente no más se burlaba", agregó.