‘Cuauh’ exige que Graco regrese control de la Policía Municipal

MORELOS.

El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que una vez que pasen las fiestas decembrinas, interpondrá una controversia constitucional para que el gobernador Graco Ramírez le regrese el control de la Policía Municipal, con el objetivo de cumplir las peticiones de la ciudadanía.

Le di la oportunidad al señor gobernador de pertenecer al Mando Único, pero realmente no ha funcionado el Mando Único. Yo cada vez que voy a la calle la gente me dice, me pide seguridad, seguridad, seguridad, seguridad y la gente está cansada del Mando Único”, detalló Blanco Bravo.

De forma inmediata dijo, la estrategia es hacer un diagnóstico de las condiciones en las que el comisionado Alberto Capella Ibarra habrá de regresar la Policía de Cuernavaca, no sólo de los uniformes, infraestructura, patrullas y armas, sino también de los elementos que tendrá que regresar al municipio.

Para ello, solicitará el apoyo de la federación para reorganizar la seguridad, “voy a estar peleando con el gobernador para que me regrese mi policía, en cuanto me regrese mi policía la estrategia, porque no puedo dejar a la ciudadanía así. Que entre la Policía Federal un rato a lo mejor un mes o dos meses en lo que se agrupa bien la Policía Municipal, esa es la estrategia que nosotros tenemos”.

El alcalde mencionó que tan pronto se reanuden las actividades de las instituciones, solicitará una audiencia con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el fin de informarle lo que ocurre entre el gobierno municipal de Cuernavaca y el Gobierno de Morelos, respecto a lo que considera una violación de su autonomía.

Yo no voy a quedarme con los brazos cruzados, voy a seguirme peleando para que regrese la policía municipal (…), voy a llegar hasta las últimas consecuencias voy a pedir una cita al secretario de Gobernación porque no es justo de que sigan castigando al ayuntamiento”.

Por otra parte, el secretario del Ayuntamiento, Guillermo Arroyo, aseguró que la petición del edil es completamente legal, “el propio convenio de asunción establece en una de sus cláusulas con toda claridad, que cualquiera de las partes puede dar por rescindido o terminado anticipadamente este convenio manifestándolo con 30 días de anticipación, esa es la cláusula que nosotros hemos invocado para separarnos del Mando Único”.

Agregó que una de las razones por las cuales determinó el alcalde separarse del Mando Único fue el amotinamiento en su contra, “el alcalde tomó la determinación de separarse del Mando Único, porque prácticamente la policía a la que nosotros le pagamos se amotinó en contra del alcalde, tomó los edificios no permitió que los empleados entráramos a trabajar, ese amotinamiento significa una deslealtad grave por parte de la policía contra quien debe ser su jefe en el municipio que es el alcalde”.

Incluso refirió que los últimos jefes del Mando Único en Cuernavaca, han sido una designación directa del comisionado Estatal de Seguridad Alberto Capella Ibarra, por lo que la responsabilidad de todas las actuaciones de esta policía es directamente de dicho funcionario.

Al secretario de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca lo designa el comisionado pero a propuesta del alcalde y en lo que ha transcurrido de este año, los tres o cuatro Secretarios de Seguridad Ciudadana que hemos tenido, ninguno ha sido a propuesta del alcalde, todos han sido una decisión unilateral del Secretario Estatal de Seguridad Pública”, explicó.

Finalmente, expresó que al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, nunca se le pasó un reporte de las actividades e incidencias de la policía en la ciudad, incluso nunca se le informó de los recursos que recibió por parte de la federación y como se administraron.

jcp