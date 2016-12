Detienen a cinco tras asesinato de seis personas en Jiquilpan

MORELIA.

La Procuraduría General de Justicia de Michoacán detuvo a cinco personas supuestamente involucradas en el caso de los homicidios de seis hombres que fueron decapitados en Jiquilpan el pasado domingo.

Con ello se inició la integración de las carpetas de investigación para resolver a la brevedad este caso, aseguró José Martín Godoy Castro, procurador General de Justicia en el Estado.

Aunque no declaró abiertamente que son integrantes de Los Viagras los cinco detenidos relacionados con el múltiple crimen de Jiquilpan, el procurador de Justicia aseguró que es este uno de los grupos que pelea por el control de la plaza a células que buscan entrar desde el vecino estado de Jalisco, Guanajuato y Guerrero.

El titular de la Procuraduría destacó que no se debe consentir que ningún grupo suplante el papel de las autoridades en Michoacán, además de evitar la incursión de grupos armados procedentes de entidades vecinas para que no se generen hechos de violencia.

Lo más importante es que la autoridad no permita que se metan de otros estados y no permita que la gente que los grupos delincuenciales que son oriundos de esta región generen hechos violentos, esta es la función que tenemos que generar, al rato ese grupo delincuencial comience a empoderarse a someter a las autoridades y luego a generar actos de gobierno eso ya no, eso ya lo vivió Michoacán eso no puede volver a pasar”, detalló.