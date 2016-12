Video: Buscaba fama en los XV años de Rubí y su caballo lo mató

CIUDAD DE MÉXICO.

Félix Peña, persona que perdió la vida al ser arrollado en una carrera de caballos durante la celebración de los XV años de Rubí, fue entrevistado por personal del portal Hora Cero, al momento en el que llegó al lugar de la celebración junto a su caballo “Oso Dormido”.

El hombre de 66 años, quien en su juventud fue jinete profesional y en la actualidad era dueño de varios caballos de milla, llegó a la celebración realizada en La Joya, San Luis Potosí, con la meta de ganar fama.

Venimos a ganarla (la carrera), el dinero no me importa, los 10 mil no me importan”, declaró.