Prevalece desabasto de combustible en Aguascalientes

AGUASCALIENTES

En Aguascalientes sigue la insuficiencia de combustible. El supervisor de una de las gasolineras afectadas, Sergio Padilla, comentó que aunque se comenzó a regularizar el suministro de la gasolina Magna, aún se tiene insuficiencia de la Premium.

La magna ya medio se normalizó, pero la Premium todavía no. De la Premium nos trajeron una pipa desde el sábado, que como ya hay magna ya no está vendiéndose tanto esa”, dijo Sergio Padilla, supervisor de estación de servicio de gasolina.

Algunos de los encargados de las estaciones, como Raúl Jáuregui, desconocen en cuánto tiempo se podría regularizar por completo el servicio.

No sabemos si la van a regularizar, pero ahorita si esta escaso (un) poquito el diésel”.

Desde la semana pasada en Aguascalientes se registran problemas de distribución en la gasolina, lo que ha generado todo tipo de especulaciones entre la población inconforme con la situación.

Simplemente la están guardando para dar otro gasolinazo, ahora que inicie el año, no veo cuál sea el caso”, comentó Juan Martín Muro, uno de los miles de conductores afectados.

La escasez de combustible deriva de un problema de logística de Pemex en el traslado del combustible, dijo el supervisor de la estación de servicio.

Según ellos no está funcionando el poliducto, ese es una; y que la están trayendo toda por barco, según me decían que por el mal clima en Veracruz, es que había barcos que no están llegando y luego de ahí a que la transportan la vacían y empiezan a surtir ", precisó Sergio Padilla, supervisor de estación de servicio de gasolina.