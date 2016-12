El dolor invade en la despedida de Pamela

VILLA NICOLÁS ROMERO, Méx.

Pamela Romero Villanueva regresó por última vez a su casa en este municipio mexiquense. Regresó para que familiares y amigos le dieran el adiós junto a su madre Érika Villanueva Ramírez. El cuerpo de la niña de 13 años fue entregado a sus familiares el jueves por la noche y trasladado hasta la comunidad de Progreso Industrial.

La casa donde vivía la niña es de construcción modesta, con un amplio patio donde los dolientes acompañaban los ataúdes, gris el de Érika; blanco el de Pamela. Su mamá era velada desde un día antes, de hecho su papá, Mario Romero, se había despedido de Érika, no creía poder estar en el velorio. Si su hija era estabilizada de las quemaduras en 92% de su cuerpo, viajaría de inmediato con ella al hospital Shriners en Galveston, Texas, pero Pamela no resistió más.

Sus familiares permitieron a Excélsior acompañarlos en su duelo, aunque casi ninguno quiso hacer declaraciones. “Era una niña inteligente, de buenas calificaciones y muy cercana a su mamá,” comentó su primo Rubén Hernández.

A las 12:30 horas arribó la carroza fúnebre; algunas personas hicieron una valla alrededor. Salió primero la caja gris, de la mamá, y fue subida a la carroza. El ataúd blanco de Pamela fue llevado en hombros. Inició así su último recorrido por el pueblo. Pasaron por las calles que una y otra vez las llevaron a la tienda, al mercado, a la papelería, a la escuela de Pamela, la secundaria Federal número 67 Quetzalcóatl.

El cortejo arribó a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, un templo cuyas bancas y pasillos se llenaron rápidamente. El espacio del atrio se empezó a poblar. Unas 250 personas asistieron a la misa de cuerpo presente. Del grupo sobresalían niños uniformados con los colores de la escuela de Pamela. Ellos fueron protagonistas de uno de los momentos más emotivos. Cuando su compañera y la mamá de ésta salían entre aplausos, los niños soltaron globos blancos al cielo. Los aplausos se callaron y por un momento todos quedaron con la mirada hacia arriba.

Un par de camiones y diversos vehículos fueron abordados para llegar en caravana a los límites del pueblo. El destino final fue el Panteón de San Isidro en el municipio de Nicolás Romero. El contingente creció un poco, el sonido que llenaba el lugar eran sólo los lamentos de quienes decían adiós a Pamela y Érika.

Los compañeros de Érika estuvieron hasta el final del sepelio, con llantos que iban y venían al recordar las vivencias del segundo grado de secundaria. Valeria, una de sus amigas aceptó compartir con Excélsior sus sentimientos. “Era hermosa, inteligente y muy buena onda, era mi amiga, mi compañera, pero pues ya se fue; lo que más me da tristeza es que no me pude despedir de ella. Allá arriba, allá es un ángel más y nos va estar cuidando, va a estar para nosotros aunque no la veamos”.

Pamela fue la víctima número 35 de la explosión en el mercado de San Pablito en Tultepec, estado de México, tenía heridas graves, quemaduras en el 92% de su cuerpo, sobrevivió hasta la madrugada del jueves 22 de diciembre. Su mamá murió de manera instantánea y fue localizada en el Servicio Médico Forense de Barrientos. Madre e hija acudieron para comprar pirotecnia, una costumbre de Pamela desde hace cuatro años, para vender a sus primos y amigos y tener un pequeño capital. Su mamá le permitía este negocio por su buen desempeño escolar, las dos eran muy unidas, pues la pequeña Pamela era hija única.

MÁS DESPEDIDAS

En la iglesia de la Virgen de Loreto, en el centro del Tultepec, despidieron a cuatro personas más, entre ellos, una persona más de la familia Flores Rodríguez. Entre cantos, lágrimas, y música de banda, los familiares y allegados caminaban hacia el panteón de la localidad.

Lili, recién licenciada, ayudaba a su familia

Liliana Aguilera Urban, de 22 años, fue la primera de su familia en estudiar una carrera universitaria, ella no olvidaba sus raíces familiares y apoyaba a sus padres durante la venta de pirotecnia en Tultepec, Estado de México, durante la temporada navideña, hoy la joven tiene 90% de su cuerpo quemado.

El viernes antes de la tragedia Lili, como es llamada de cariño por su familia, se graduó de la licenciatura en Administración de Empresas, en la Universidad Del Valle de México, tenía aspiraciones profesionales para apoyar el negocio familiar, indicó su primo Said Reyes García.

“El fin de semana mi prima se graduó, fue la primera de la familia. Es una chica disciplinada y buena persona, es una tragedia todo lo que está pasando”, relató.

La joven se dividía entre la universidad, el negocio familiar y el deporte: disfrutaba practicar natación y correr maratones, de acuerdo a la descripción de su primo.

“Es deportista, hace natación, hace gimnasia y también le gusta correr. Ha hecho maratones en la Ciudad de México”, describió su primo.

En el momento de la explosión Liliana Aguilera Urban estaba acompañada de su madre Edelia Urban, quien falleció tras la explosión en el mercado San Pablito, Tultepec, Estado de México.

Liliana pertenece a la familia Urban, dedicados a la creación y venta de pirotecnia en el pueblo. En la explosión fallecieron sus familiares Paula Rosales Urban, Abigail Aguilera Urban, Aniceta Evelia Urban Silva y Ángeles Mahuitzic Urban Mancera, además, de resultar herido Manuel Urban Rojas.

Esposo espera posible muerte

Balam Tonatiuh Huerta Flores, esposo de Isabel Carpio Solano, quien tiene 90% de quemaduras en su cuerpo, está consciente de que su esposa en cualquier momento puede fallecer.

“Se encuentra muy mal, en cualquier momento puede fallecer. Tiene 90% de quemaduras en todo el cuerpo”, declaró con el rostro desencajado.

Huerta Flores y su esposa tenían un local donde vendían pirotecnia, el día de la tragedia Isabel había llegado desde las 05:00 horas para organizar la mercancía, mientras él fabricaba cohetes en su taller que queda a 20 minutos del mercado San Pablito.

Se percató de la explosión cuando vio en el cielo una inmensa nube de humo, de inmediato se dirigió al lugar en su motocicleta.

“Fui de los primeros en llegar porque el taller queda cerca. Tenía miedo de que mi esposa estuviera herida”, recordó.

Balam Tonatiuh Huerta Flores dijo que él es la cuarta generación de su familia en dedicarse a la fabricación y venta de fuegos artificiales.

El esposo dijo que los mismos artesanos desconfían de que haya sido un accidente y que tienen sospechas sobre un posible boicot para crear una mala imagen de los artesanos de la pirotecnia.

“Nosotros sabemos de dónde viene, y ojalá algún día nos demos cuenta y se den cuenta, y el gobierno, todavía no te puedo adelantar como fue, estamos haciendo nuestra investigación propia por parte de pirotécnicos y ojalá ahí salga la verdad”, declaró.

Por otro lado, la señora Paula Rosales. de 70 años, permanece en estado de gravedad por las quemaduras en su cuerpo, reportaron en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes.

Paula Rosales de 70 años, resultó con trauma craneoencefálico y quemaduras en el área genital y sus piernas.

Los otros heridos permanecen bajo observación.

Se encuentran fuera de peligro Iván Martínez García, 25 años,trauma torácico y María Sánchez Guillén, de 70 años, quien tiene una fractura en el tobillo.

- Ximena Mejía/ Enviada