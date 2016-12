Caravana de padres de los 43 pasará Navidad en Tepoztlán

CUERNAVACA, MORELOS

En la víspera de la Navidad, los padres de los 43 normalistas arribaron a la ciudad de Cuernavaca donde realizaron su tercer día de la caravana por “La Memoria y la Esperanza” con el propósito de que las autoridades federales no cierren el caso y continúen las investigaciones.

Los padres de los normalistas pretenden llegar a la Ciudad de México donde realizarán una procesión a la Basílica de Guadalupe, para pedir el milagro de que sus hijos regresen a sus hogares con vida, después de 28 meses de su ausencia.

Marcharon desde La Glorieta del Niño Artillero hasta el centro de Cuernavaca, donde lamentaron la ausencia de sus hijos en esta época decembrina.

Hilda Leguideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Leguideño, uno de los estudiantes desaparecidos, lamentó:

Son fechas en las que desgraciadamente a nuestros hijos era lo que más les gustaba, las navidades y ahora no tenerlos, prácticamente, nos tiene desechos, nosotros como padres seguiremos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos”.

La caravana arribó desde esta mañana a Morelos procedentes de Taxco y planea pasar la Navidad en Tepoztlán, donde los comuneros y el frente de pueblos de Morelos, así como sindicatos, hacen los preparativos para convivir en estas fechas con los padres de los normalistas.

Julio Sosa, otro de los padres que participó, expresó:

Nosotros los padres de los normalistas no tenemos nada que festejar este 24 de diciembre, porque desgraciadamente no están nuestros seres queridos, desafortunadamente no hemos podido encontrarlos”.