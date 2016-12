Maestra enseña arte a sus alumnos de bachillerato... con memes

AGUASCALIENTES.

Vanessa Patricia Velazco Medina, egresada de la licenciatura de Ciencias del Arte y Gestión Cultural de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, encontró la manera de darles un uso pedagógico a los memes que circulan en redes sociales.

La idea surgió a raíz de la evolución que han tenido los memes para la crítica social, política o simplemente para el humor, así como el tiempo que pasan los adolescentes en internet

Obras importantes de arte fueron convertidas en memes para que los jóvenes pudieran identificar los diferentes estilos y corrientes artísticas.

El proyecto fue aplicado en estudiantes que dentro de su formación llevan materias relacionadas con el arte y en jóvenes que no tiene relación con la misma dado que tienen solo materias tecnológicas.

A decir de la creadora del proyecto, los resultados más sobresalientes se obtuvieron en los alumnos que dentro de su preparación no llevan materias relacionadas con el arte.

Velazco Medina, indicó que hoy en día se tiene que aprovechar el fenómeno, no solo para la crítica social, o política sino también en el ámbito de la educación.

Es un fenómeno social no ha sido estudiado. Yo lo observo que tiene mucho potencial, tanto para aportar conocimiento de que está pasando con nuestra sociedad en esta época, y porque no utilizarlos positivamente se usa para crítica política, crítica social porque no usarlos en la educación porque no sacarles provecho”