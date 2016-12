Blindan seguridad en Veracruz; anuncia Yunes nuevo operativo

CIUDAD DE MÉXICO.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, anunció un operativo especial para combatir la delincuencia en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y municipios aledaños.

En conferencia de prensa, acompañado de los comandantes de la región militar y naval, y autoridades estatales, el mandatario informó que a partir de ayer inició el operativo que tiene como objeto bajar los índices delictivos que aquejan a la región.

Como parte de este operativo se adelantaron acciones como la clausura de 3 negocios de “giros negros”, así como la clausura de tres deshuesaderos y dijo que habrá además operaciones encubierto.

El mandatario estatal dijo que se trata de un esfuerzo que realizarán en coordinación entre dependencias federales, instituciones policiales de Gobierno del Estado y colaboración de las autoridades municipales.

Por otra parte, el gobernador Yunes Linares aseguró que hay capacidad, voluntad y decisión para hacer frente a la inseguridad en Veracruz; sin embargo, reconoció que no se puede dar de baja a todos los policías que no aprobaron los exámenes de confianza.

Lo que tenemos que hacer nuevamente, es aplicar los exámenes de control confianza, de tal manera que quien no apruebe sobre todo el básico que es el de no adicciones… se tiene que ir de inmediato de las corporaciones. Por otra parte, se tiene que hacer una depuración basada en estos exámenes, pero tiene que ser una depuración que equilibre una cosa con la otra, si damos de baja a toda la gente que no pase los exámenes nos metemos en una disyuntiva, por una parte, perdemos capacidad operativa y por la otra tenemos que valorar el riesgo de trabajar con una persona que no pasó los exámenes”, puntualizó.