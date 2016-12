Estamos arriba en las encuestas, pero no hay que confiarnos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

Porque "la tercera es la vencida y para que no lo agarren mal parado en el 2018", el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya eligió la fecha para la celebración de su tercer consejo nacional en el cual volverá a evaluar el tamaño de la estructura territorial con la que pretende defender el voto en las elecciones presidenciales.

La reunión de dirigentes nacionales se llevará a cabo en la Ciudad de México el sábado 1 y domingo 2 de abril del 2017, anunció Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, quien exigió a sus seguidores y simpatizantes que aun cuando las encuestas los ubiquen en la preferencia de la ciudadanía "no hay que confiarse ni dormirse en los laureles" porque es muy grande "el animal" que van a enfrentar.

No hay que confiarnos, no estar pensando que es un asunto fácil, estamos arriba en las encuestas, a la pregunta de si fuesen ahora las elecciones del 2018, ¿por qué partido y por qué candidatos votarías para la presidencia de la república?, ya Morena está a nivel nacional, pero no podemos dormirnos en los laureles" resaltó.