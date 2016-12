'El Cuau' teme espionaje, revisa instalaciones de Presidencia Municipal

CUERNAVACA, MORELOS

El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco dijo que realizarán una segunda revisión a fondo en las instalaciones de la Presidencia Municipal, ante el temor que durante la ocupación del Mando Único se hayan colocado sistemas de espionaje en su contra.

En un recorrido por las instalaciones de la tesorería expresó:

Nosotros realmente tenemos miedo, tenemos miedo, tenemos que revisar todo porque hasta micrófonos te pueden poner, con esta gente mala realmente no te puedes confiar”.

Por el momento aclaró que no se ha encontrado nada, pero no pueden confiarse ya que sus adversarios políticos son gente “maquiavélica”, que sólo está esperando cualquier cosa para volverlo atacar e iniciarle una campaña de desprestigio.

Detalló que no saldrá de vacaciones y estos días se mantendrá al pendiente del funcionamiento de la ciudad, “no, no tengo vacaciones hijo, yo no tengo vacaciones, sí me encantaría ir, pero estoy comprometido con la gente, para mí es muy importante estar estos días. Obvio que el 24 te la tienes que pasar con la familia”.