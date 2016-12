Protestan catedráticos en Tabasco; exigen pago de aguinaldo

VILLAHERMOSA, Tab.

Catedráticos e investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) mantienen bloqueadas avenidas de la ciudad en demanda del pago de aguinaldos.

Juan José Sosa Ramos, líder del Sindicato de Profesores e investigadores (SPIUJAT), expresó que hasta el momento el rector del plantel, José Manuel Piña Gutiérrez, no les ha dado una explicación sobre la omisión del pago de esa prestación, que es un derecho sindical, así como de la última quincena de diciembre que acostumbran a pagarles cada fin de año.

Los inconformes mantienen cerrada la Avenida Universidad, una de las más importantes de la capital tabasqueña y advirtieron que mantendrán cerrado hasta en tanto las autoridades universitarias no abran el diálogo con los profesores e investigadores de la casa de estudios de los tabasqueños.

No nos han pagado y se ha violado nuestro contrato de trabajo, no vamos a quitar el dedo del renglón, el plazo se venció el día 20, hemos sido respetuosos, hemos aguantado, pero ya no más queremos nuestro aguinaldo, nuestras familias son los más afectados, muchos tenemos compromisos financieros que nos están cobrando recargos oratorios exigimos el pago de nuestra quincena y el pago del aguinaldo”, expresó el líder sindical frente a cientos de profesores.