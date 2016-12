Confirman regreso de Mario Villanueva Madrid a México

CIUDAD DE MÉXICO.

En conferencia de prensa, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio anunció que su padre, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, será liberado mañana de la cárcel de Lexington, Estados Unidos, en la que se encuentra, y posteriormente deportado a nuestro país.

En México, el ex gobernador habrá de cumplir con una sentencia de 22 años por lo cual, su hijo pidió prisión domiciliaria.

Explicó que Mario Villanueva cumple con los requisitos para obtener este beneficio y agregó que ninguna de las prisiones de México puede dar al ex gobernador la atención médica especializada que requiere.

Mario Villanueva Madrid escribió una carta que se publicó hoy en su blog, a través del cual se ha podido escuchar la voz de “uno de los hombres más lastimados por la fuerza del sistema político mexicano”.

Seré liberado este viernes 23 de diciembre, pero por ser extranjero, las autoridades de Migración (ICE) me deportarán a México con un trámite de una semana a un mes. Después me entregarán en la frontera a las autoridades del gobierno mexicano, porque allí tengo una pena de prisión pendiente.

Las autoridades de los Estados Unidos me entregaron mi expediente médico con la recomendación de que en México se me proporcionen condiciones médicas similares a las que aquí se me dan, pues de otro modo no se garantiza mi salud, llevaría muy mala calidad de vida con sufrimiento físico, y viviría menos, ya que mis enfermedades son calificadas como graves y crónicas, por lo que el gobierno de los Estados Unidos me tiene en una prisión hospital con la mejor atención médica, disponible las 24 horas del día. En ninguna cárcel federal de México hay las condiciones para proporcionarme la atención médica que necesito, deberían llevarme directamente a mi casa, pero no será así, y llegando a México solicitaré se me otorgue el beneficio de compurgar la pena en el domicilio en lugar de la cárcel”, escribió el ex gobernador.