Podría perder brazo, hombre que cubrió a sus hijos en explosión

CIUDAD DE MÉXICO.

La familia Soto Montero convivía el 20 de diciembre hasta antes de la explosión. Ellos estaban en las inmediaciones del mercado de San Pablito, de Tultepec, Estado de México. Tras la tragedia fueron separados y llevados a distintos hospitales. Daniela Montero Herrera, de 35 años, al ISSSTE de Tultitlán; Daniel, de seis años, al hospital de Traumatología en Lomas Verdes; Cristofer, de cuatro años, y su papá Luis Ángel Soto Nava, de 42 años, al hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas.

El estado de estos dos últimos es reportado como grave pero estable. El que más preocupa es el papá pues además de quemadura por inhalación tiene lesiones de tercer grado en el 20% de su cuerpo, siendo los brazos los más comprometidos.

El paciente se encuentra grave pero está estable dentro de las quemaduras que presenta ya se ha hecho una reconsideración y tiene quemadura de tercer grado en el 20% de su cuerpo, sobre todo en ambos brazos”, explicó la Frida Medina, directora médica del hospital de traumatología Magdalena de las Salinas.

La doctora detalló que debido a las lesiones que presenta Luis Ángel en su brazo izquierdo, se necesita de una dermafasciotomía para liberar la circulación y “estar en condiciones de salvar ese brazo”.

Don Luis resultó con estas quemaduras al intentar salvar a sus hijos abrazándolos instintivamente al encontrarse en medio del fuego. Su mamá, la señora Leticia Bravo Vázquez y su papá, el señor Andrea Soto, no sabían que su hijo y sus nietos estaban en el epicentro de la tragedia.

Como es taxista su patrón fue y nos dijo que había visto por la tele el carro y que le estuvo hablando y no contestó; entonces ya fue cuando nos íbamos para allá (a Tultepec), pero en el camino mi hija me marcó y me dijo mamá ya tienen a mi papá en el hospital y nos venimos para acá”, relato a Excélsior la señora Bravo.