Voy a ir a la final Tigres-América, aunque me abucheen: ‘El Bronco’

NUEVO LEÓN.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, afirmó hoy que no se esconderá ante el reclamo social que se generó por su postura de no reducir el cobro de la tenencia en este 2017.

En entrevista con ABC Noticias, el mandatario estatal dijo estar consciente de que en cada acto público podría ser abucheado por sus decisiones, no obstante, dijo que lo hace por Nuevo León.

Si voy al estadio me van a abuchear, estoy tomando decisiones estrictas, tengo que entenderlo, pero no me tengo que esconder, voy a ir al estadio y si me abuchean, bienvenido el abucheo", dijo