Compromisos políticos no reflejan mejoras en seguridad y justicia: Torres Landa

CIUDAD DE MÉXICO.

El secretario de México Unido Contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa, dijo que falta una mayor credibilidad en el diagnóstico y las acciones a tomar, en torno a la reunión XLI del Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrada ayer, en la que participaron funcionarios de todo el país, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Lamentablemente vimos un acto de carácter protocolario, en el que vimos a la parte más importante de las fuerzas políticas del país, pero nos falta una mayor credibilidad en el diagnóstico y las acciones a tomar”, dijo.

En entrevista con Patricia Rodríguez Calva para Imagen Radio, Torres Landa, lamentó que no haya una reflexión sobre el recuento de daños y la situación vigente.

Hasta ahora estamos acostumbrados a que nos digan acciones, pero queremos ver resultados. Los niveles de impunidad y violencia están por los cielos, no nos parece que los compromisos están trascendiendo a una mejor condición de seguridad y de justicia”, señaló.

Advirtió que la ciudadanía percibe que 3 de cada 4 mexicanos no se siente seguro, y no sólo eso, sino que también se anuncia que esto no ve un horizonte como para mejorar su situación.

A 10 años que se inició la lucha contra el narcotráfico, los resultados son malos, por no decir completamente negativos; no se hizo un diagnóstico adecuado", sentenció.

