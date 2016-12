No compres pirotecnia por Internet; podrías ser víctima de un delito

AGUASCALIENTES.

Autoridades en Aguascalientes alertaron sobre la comercialización de pirotecnia a través de Internet.

El coordinador de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Pre hospitalarias, Rafael Eduardo García Medina, advirtió los riesgos que esto puede generar, sobre todo porque se cita a la gente en determinados lugares para recoger el material y esto puede derivar en otro tipo de delitos como el robo, el secuestro, la extorsión.

Por medio de Facebook u otro tipo de programas en Internet en donde promocionan la venta de pirotecnia dejan algún teléfono para efecto de que puedan localizarlos y van de alguna manera a los lugares para efecto de entregar estos artefactos, personas desconocidas que no saben que intenciones tienen ósea que no nada más es la venta o no sabemos que intenciones tengan”, dijo García Medina.