Pronostican 8 meses difíciles por Trump

El presidente del Senado, Pablo Escudero, aseguró que será de al menos ocho meses el periodo difícil que vivirá México por el arranque del gobierno de Donald Trump, pero aclaró que con base en la información que tiene esta instancia legislativa, se espera que la situación pase del terror al suspenso.

Entrevistado en el Senado, Escudero consideró que es una excelente señal que Trump decidiera reunirse con el empresario mexicano Carlos Slim, porque seguramente le expresó las preocupaciones de México. Precisó que en la reunión que tuvo con Larry Rubin quedó claro que EU tiene el objetivo de fortalecer los lazos con México.

Interrogado sobre la visión de Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, de que la administración de Trump será una película de terror, Escudero dijo que “después de los resultados electorales, que esto es una película de suspenso, si hay que hacer algún símil será de suspenso y esperemos a ver.

“Para nada de terror, es de suspenso, hay que estar atentos a lo que va a suceder. Sin duda me parece que tenemos algunas buenas señales de lo que está ocurriendo e incluso me parece, como ustedes saben, Trump se reunió a comer o a cenar con el señor Slim; y sin duda que pueda platicar con un empresario mexicano y que lo haga antes de la toma de protesta y que lo haga antes que con otros empresarios de otros países; me parece que es una buena señal”, dijo.