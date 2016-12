‘El Cuau’ rinde informe sin cabildo y ‘no informa nada’

MORELOS.

El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, rindió su primer informe de Gobierno ante 250 invitados, pero no logró instalar la sesión solemne de cabildo debido a la ausencia de la mayoría de los regidores, que al igual que la clase política de Morelos, decidieron despreciar la rendición de cuantas del edil.

En un discurso que duró 18 minutos, el edil expresó que viene "de abajo y yo sé que a la autoridad no le hace caso la gente. Vengo de una colonia en donde la fuerza es la única ley. Y te acostumbras a defenderte solo. Por eso, me voy a defender hasta las últimas consecuencias”.

Al informe no acudió ningún representante del Poder Ejecutivo, del Legislativo, ni del Judicial, a quienes “El Cuau” acusó de confabularse para actuar en su contra. Está es la primera vez que los tres poderes del Gobierno de Morelos no acuden al informe de la capital morelense.

También tachó al gobierno de Graco Ramírez como una dictadura: “a mis amigos, los presidentes municipales que me han demostrado su apoyo, que saben, que si cedemos en esta, ya va a ser una dictadura cínica (…) en donde los municipios tienen que trabajar como el Estado quiere y aceptar todo lo que quiere (…), en vez de hacer lo que los ciudadanos que realmente lo necesitan. Gracias por su apoyo y no nos vamos a dejar presidentes municipales”.

El edil lamentó que lo critiquen por su falta de estudios: “me dicen que soy un ignorante. Que no sé de derecho, ni de política. Pero sé cómo ayudar a la gente que realmente lo necesita. Yo no creo que la política sea principalmente una cosa técnica. Para hacer política de bien, primero, tienes que ser honrado y tienes que ser auténtico”.

En tres ocasiones el edil tuvo que suspender su discurso por que no pudo contener el llanto al mencionar los ataques en su contra y el apoyo que le brindaron sus seguidores, además de sus amigos más cercanos y su familia.

Hortensia Bravo, madre del edil, confirmó que 'El Cuau' está decidido a no dejar el cargo, “estaba un poco triste pero ahora ya lo veo más tranquilo (…), yo de hecho le dije que se retirara pero él me dijo que no, que iba luchar por Cuernavaca, que lo había prometido y que lo iba a hacer”.

Durante su informe no dio detalle de las obras y acciones de su primer año de mandato; un video que se transmitió tampoco reveló como se distribuyó el gasto y como se encuentran en este momento las finanzas del ayuntamiento.

El regidor Jorge Pallares Morales mencionó que "en las sesiones solemnes también debe haber quórum y para que hubiera quórum tendríamos que contar con nueve por lo menos representantes, lo cual solamente lo tomamos como un informe mediático, porque no podemos darle formalidad a esta sesión como tal”.

Lamentó que el informe no detalló nada: “a nosotros como regidores no nos llegó previamente el informe escrito; por lo tanto, tendríamos que analizarlo porque de manera general, hoy prácticamente no se informó nada, ni en el mensaje político, ni en el video le fallamos a Cuernavaca en el primer año”.

