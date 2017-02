Apple regresa al éxito; tiene récord en venta de iPhone

CIUDAD DE MÉXICO.

La compañía comandada por Tim Cook ha vuelto a la base del éxito y los récords en ventas.

Apple esperó el último día de mes para presentar los resultados financieros de su primer trimestre fiscal de 2017, mostrando ingresos por 78 mil 400 millones de dólares, lo que ha dado un beneficio de 17 mil 891 millones de dólares.

La venta de iPhones ha sido también de récord: 78.3 millones de unidades vendidas, mientras que el año pasado a estas alturas se vendían 75.6 millones.

Nos complace informar que nuestros resultados del trimestre de Navidad han registrado las mayores ventas trimestrales en la historia de Apple, y han batido varios récords. Hemos vendido más iPhone que nunca antes y hemos alcanzado nuevos récords en ventas de iPhone, Servicios, Mac y Apple Watch”, dijo ayer Tim Cook, CEO de Apple.

Algo a tener en cuenta es que el precio medio de venta de cada iPhone ha subido hasta los 694 dólares: aquí pesó un poco la exclusiva cámara del iPhone 7 Plus, pero también fue factor su impacto moderado por los 32 GB de almacenamiento en los modelos básicos, que quizás hayan sido suficiente para muchos compradores que anteriormente hubiesen ido por el modelo de 64 GB, hoy extinto.

Los ingresos por Servicios crecieron con fuerza a lo largo del pasado año, impulsados por una actividad récord de los clientes de la App Store y estamos muy entusiasmados por los productos que vienen”, agregó.

Luca Maestri, el COO y máximo responsable de las finanzas de Apple, también ha informado que se han devuelto a los inversionistas más de 15 mil millones de dólares a través de recompra de acciones y de dividendos.

Llevan acumuladas en esas devoluciones ya más de 200 mil millones de dólares.

Las acciones de Apple han subido 2.7% al saberse estas cifras, que rompen con la racha de decrecimiento que se veía en 2016. La peor parte se la lleva la división del iPad. El año pasado no hubo renovaciones, y por tanto los ingresos no se han animado y han seguido lineales.

El iPhone 7 Plus fue el que tuvo una mejor recepción en el mundo.

En el documento de cifras detalladas que ha publicado Apple está la prueba: se han vendido 19% menos de unidades y los ingresos han sido 22% menores.

Sin embargo, hay números muy positivos: Más del triple de usuarios en Apple Pay que el año pasado. Millones de usuarios, miles de millones de dólares en transacciones.

1 POR CIENTO al alza ventas de las Mac

La demanda del iPhone 7 Plus ha sido particular. Apple no ha podido cubrir la demanda inicial del teléfono hasta este mismo mes de enero.

Los desarrolladores han ganado 60 mil millones de dólares gracias a la App Store.

Ha sido un trimestre fuerte para el Mac gracias a las ventas del MacBook Pro con Touch Bar, y las ventas del Apple Watch han batido récords. iCloud, App Store, iTunes, Apple Music, entre otros de los servicios, ya suponen un negocio de seis mil 300 millones de dólares trimestrales, y las previsiones son alcistas.

