Todo lo que debes saber sobre el nuevo BlackBerry Mercury

CIUDAD DE MÉXICO.

BlackBerry, la compañía canadiense que hace poco anunció el cierre de su división de hardware, anunciará sus nuevos modelos en el Mobile World Congress 2017.

Las miradas están puestas en la BlackBerry DTEK70, también conocida como BlackBerry Mercury, un smartphone que será el encargado de traer un elemento característico de la marca: el teclado físico.

Aunque ya se conocían algunos detalles sobre el diseño de la BlackBerry Mercury, este lunes se dieron nuevas pistas sobre su perfil técnico.

La marca quiere seguir conservando la esencia del teclado físico con la BlackBerry DTEK70. Además, será un teclado visible, no tendrá un diseño deslizante como vimos en la BlackBerry Priv.

El teclado también contará con una característica habitual en algunos modelos de la marca y es que será táctil, de forma que permitirá los gestos sobre su superficie para moverse por menús más fácilmente o hacer scroll.

La BlackBerry Mercury apuesta por una apariencia bastante clásica que combina un chasis metálico con un acabado en un material tipo goma con una textura estriada para que no se resbale.

De acuerdo con Roland Quandt, el dispositivo contará con un perfil fotográfico bastante completo. Para la cámara trasera se habría escogido un sensor Sony IMX378 de 12 megapíxeles, el mismo que integran los Google Pixel que además soporta grabación de vídeos 4K.

Para la cámara delantera habrá dos versiones según mercados: uno con un Samsung S5K4H8 y otro con un Omnivision OV8856, ambos de 8 megapíxeles.

La BlackBerry Mercury contará con un Snapdragon 625, por lo que estaríamos ante un dispositivo más enfocado a la gama media.

En cuanto al software, la DTEK70 o Mercury saldrá de fábrica con Android 7.0 Nougat y traerá implementadas medidas de seguridad especiales.

Proof for my earlier tweets: BlackBerry "Mercury" BBB100 with 12MP Sony IMX378 rear cam, Samsung S5K4H8/Omnivision OV8856 8MP front cam pic.twitter.com/DSLzc0a4Fx

— Roland Quandt (@rquandt) 27 de enero de 2017