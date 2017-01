Fotogalería: Los memes por la caída de Facebook

CIUDAD DE MÉXICO.

El día de hoy se reportó una falla en el sistema de Facebook, ya que varios usuarios no podían acceder al sitio web y aparecía un error en la plataforma.

Después de aproximadamente 30 minutos el sitio web volvió a la normalidad, aunque la caída se dio en varios puntos del globo, la costa este y oeste de Estados Unidos, la península de la Florida, algunas regiones en México, Brasil, Perú, Colombia, España, Portugal, Italia y el norte de Europa fueron afectados.

Hasta el momento se desconoce la causa de esta falla, pero esto no evitó que algunos usuarios de redes sociales publicaran memes burlándose de esta situación, en especial enfocándose en el hecho que hoy es viernes 13, una referencia a la mala suerte.

@Facebook Ok. Ya se divirtieron. Excelente broma de viernes 13. Pero ¿podrían regresar su Administrador de Negocios y que funcione ya? Gracias’, escribió una usuaria en Twitter.

@facebook OK. You had your fun. Great Friday the 13th joke. Can you get Business Manager back up and running now? Thanks.

— Letitia Gutierrez (@LejanATX) January 13, 2017