La evolución de las consolas de Nintendo

CIUDAD DE MÉXICO.

Nintendo Company fue fundada el 23 de septiembre de 1889 por Fusajiro Yamauchi, y comenzó produciendo barajas japonesas, después dieron el salto a los juguetes, hasta convertirse en una de las compañías más importantes en el sector de videojuegos, tanto en el área de hardware como de software.

En 1972 la compañía Magnavox lanzó su primera consola casera llamada ‘Odyssey’ con el clásico juego de ‘pong’, un tenis de mesa virtual. Hasta 1977 Nintendo lanzó su primera versión de este juego, aunque sin desarrollar una consola física.

La primera consola física de Nintendo fue en 1980 con el lanzamiento de Game & Watch, un aparato portátil que tenía la capacidad para albergar un solo juego, por lo que había diferentes modelos. Esta logró vender más de 43 millones de unidades.

Después del Game & Watch, Nintendo comenzó a desarrollar las consolas de ‘sobremesa’ o ‘domésticas’, entre 1977 y 1980 se lanzaron diferentes versiones de Color TV-Game, que incluían juegos como tenis de mesa y block breaker.

Sería en 1983 cuando la fiebre por Nintendo llegaría a niveles altísimos gracias a la consola Nintendo Entertainment System, también conocida como NES.

NES

Lanzada en julio de 1983 en Japón, fue la primera consola de 8bit y la más vendida de esta generación, lo que ayudó a repuntar la popularidad de los videojuegos. Algunos de los títulos más exitosos fueron Super Mario bros Duck Hunt, The Legend of Zelda, Mega Man, Metroid, Donkey Kong y Mario Bros.

Se vendieron alrededor de 62 millones de máquinas y más de 500 cartuchos de juegos.

SNES o Super Nintendo

La segunda generación de consolas se lanzó en 1990 en Japón y en otros países -incluyendo México- llegó hasta 1992. Su éxito se debió a que mostró los primeros juegos totalmente tridimensionales, como Star Fox, gracias a su capacidad de 16 bits.

Juegos como Super Mario World, Donkey Kong Country, Yoshi’s Island, The Legend of Zelda, Super Metroid, Castlevania, Final Fantasy, Street Fighter y Super Mario Kart se convirtieron en clásicos.

Se vendieron alrededor de 50 millones de consolas y 379 millones de juegos.

Nintendo 64

Una de las consolas más exitosas de Nintendo y de las más recordadas, la lanzaron en 1996. Su capacidad de 64 bits, gráficos tridimensionales, el multijugador de 4 personas, capacidad de memoria, stick analógico y vibración, llevó a esta máquina al éxito.

Killer Instinct, Final Fantasy, Super Mario 64, Super Smash Bros, Mario Kart, Banjo-Kazooie, Doom, Donkey Kong, Kirby, Perfect Dark, Pokémon Stadium, Mario Tennis, Star Foz, Resident Evil y Yoshi’s Story, fueron sus principales lanzamientos.

A pesar de vender 33 millones de consolas, fue superada por Playstation de sony.

Nintendo Game Cube

Fue la primera consola de la compañía japonesa en dejar los cartuchos y enfocarse a los miniDVD con mayor capacidad. Lanzada en 2002, permitía conexión a Internet, mejores gráficos, memoria y conexión con el Game Boy Advance.

Los juegos más notables fuero Metroid Prime, Super Smash Bros Melee, The Legend of Zelda: The Wind Waker y Resident Evil 4.

En esta ocasión Nintendo fue superada en ventas por PlayStation 2 y Xbox, ya que permitían una mejor conexión a Internet y reproducción de películas. Vendieron 22 millones de consolas.

Nintendo Wii

Con esta consola la compañía volvió a innovar en los videojuegos, gracias a que incorporaron un detector de movimiento, conexión a Internet, mando inalámbrico, discos con mayor capacidad de memoria, lector de DVDs, compatibilidad con versiones anteriores (Game Cube).

Desde su lanzamiento recibió elogios por su detección de movimiento e incluir este sistema en el modo de juego. Rompió récord de ventas en Estados Unidos y superó la Xbox 360 y el Playstation 3 en ventas, con más de 101 millones de unidades vendidas.

The Legend of Zelda: Twilight Princess, Metroid Prime 3: Corruption, Super Mario Galaxy, Super Smash Bros. Brawl, Mario Kart Wii, Wii Sports, Wii Fit y Wii Party colocaron los números de ventas al tope.

Wii U

En 2012 se lanzó la sucesora del Wii, la primera con gráficos en HD (1080p) y que incluía una pantalla táctil para ser utilizada durante el juego o para continuar, aunque no esté conectada a la televisión.

La consola no contó con tanto éxito como Wii y las acciones de Nintendo bajaron un 10%. Sin embargo, juegos como Hyrule Warriors, Mario Party 10, Mario vs Donkey Kong, Mario Kart 8 y Super Mario 3D World, tuvieron buenos números de venta.

Vendieron alrededor de 13 millones de unidades.

Nintendo Switch

Switch funciona como consola doméstica cuando se conecta al televisor mediante una base (o "dock"), pero también como dispositivo portátil una vez se separa de ella. Con este concepto híbrido, el jugador puede comenzar una partida en la pantalla del televisor y continuarla en la calle con solo separar la consola de su base.

La máquina tiene una pantalla de alta definición a la que se le pueden añadir dos mandos laterales, llamados Joy-Con, para funcionar como consola portátil. La pantalla de Switch también puede emplearse como interfaz independiente, ya que los Joy-Con pueden utilizarse como mandos a distancia.

La nueva consola de Nintendo permitirá las partidas multijugador tanto cuando esté conectada al televisor como en el modo portátil.

fbp