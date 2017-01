¿Eres fan de Monopoly? Ahora puedes elegir las nuevas piezas

CIUDAD DE MÉXICO.

La empresa de juguetes Hasbro lanzará una nueva versión de Monopoly llamada Token Madness, pero eso no es lo mejor, lo importante será que el usuario podrá elegir las piezas que irán incluidas en el juego.

Para ello, la compañía ha proporcionado una página web en donde se realizará la votación.

Además de las 8 piezas de siempre, ahora tendremos que elegir entre 50 nuevas piezas. Entre ellas, se incluyen iconos más relacionados con la tecnología y redes sociales, como un hashtag o caras de emoji y figuras tan diferentes como un T-Rex.

Puedes dirigirte a esta página web para realizar tu votación, el plazo será hasta el próximo 31 de enero.

Esta no es la primera vez que Hasbro hace algo así. En 2013, la compañía pedía una nueva pieza a través de Facebook.

Monopoly fans! Hasbro is launching a worldwide Token vote TODAY! Head to https://t.co/oi9VMa23Dx now #MonopolyVote

— Hasbro (@HasbroNews) 10 de enero de 2017