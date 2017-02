La asesora de Trump inventó una masacre para justificar veto a refugiados

WASHINGTON.

Kellyanne Conway, asesora del presidente Donald Trump y quien el mes pasado se volvió famosa por su defensa de los "hechos alternativos" para defender a su jefe, justificó este viernes el veto a refugiados iraquíes apoyándose en una "masacre" que nunca ocurrió.

Conway ofreció una entrevista a la televisora MSNBC en la que sostuvo que la nueva política de Trump para refugiados es similar a la que había adoptado el ex presidente Barack Obama en 2011 contra personas iraquíes. "Obama impuso un veto de seis meses al programa de refugiados iraquíes después que dos iraquíes vinieron al país, se radicalizaron y fueron ideólogos de la masacre de Bowling Green", afirmó, para añadir que la masacre "nunca fue cubierta por la prensa".

The real lessons from Bowling Green. Who will cover? Who will care? https://t.co/gX9RNoXVUa

— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) 3 de febrero de 2017