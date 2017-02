Compañías de belleza que no hacen pruebas con animales

Las empresas Avon, Mary Kay y Estee Lauder no han reanudado las pruebas en animales de sus productos, al contrario de lo que sostiene una versión ampliamente compartida en las redes sociales. Esas compañías suspendieron las pruebas hace años, pero admitieron que los productos vendidos en China continúan siendo sometidos a pruebas del gobierno que pudieran incluir su uso en animales.

La versión falsa, publicada en el sitio thedogfiles.com, menciona la decisión de la organización Personas por la Ética en el Trato de los Animales (PETA por sus siglas en inglés) en 2012 de sacar a esas compañías de su lista de productos sin antecedentes de crueldad, luego de que PETA dijo que había descubierto que las firmas habían reanudado las pruebas con animales para vender productos en China.

Cuando fueron contactados individualmente sobre ello, representantes de Avon, Mary Kay y Estee Lauder dijeron que no habían realizado pruebas animales desde hace años.

Los productos vendidos en China, no obstante, requieren pruebas del gobierno y los reguladores en el país usan animales en sus pruebas de algunos productos.

Mary Kay dijo en una declaración: "Estamos obligados a respetar la ley, como lo hacemos en cada país en el que operamos".

Las tres compañías dijeron que han trabajado con grupos independientes para presionar a favor de alternativas a las pruebas con animales.

La versión falsa original fue publicada en 2012, pero ha seguido circulando en los medios sociales en internet.

Animal Testing Resumes For Avon, Mary Kay, And Estee Lauder - do not buy from them! https://t.co/qCWTlLM5iD

— bsnews (@bsnews1) 22 de septiembre de 2016