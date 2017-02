Donald Trump vs Terminator ¿A quién le vas?

CIUDAD DE MÉXICO.

Es un hecho que la última elección presidencial en Estados Unidos ha sido una de las más polémicas, y ahora que Donald Trump es el presidente de EU, las cosas no se han calmado.

Muchos consideraron que en cuanto Trump llegara a la Casa Blanca, tendría un discurso más moderado y dejaría a un lado algunos de sus hábitos, como atacar gente en Twitter o utilizar un lenguaje que no es apto de uno de los principales mandatarios del mundo.

Un ejemplo perfecto es su ‘pelea’ con el actor Arnold Schwarzenegger, que en los últimos días renació en redes sociales. Pero ¿dónde inició este enfrentamiento?

En 2015, la NBC anunció que Donald Trump ya no sería el conductor de ‘The Apprentice’ y en su lugar entraría el ex gobernador de California para su 15ª temporada. Después de esto, en octubre del 2016, Schwarzenegger anunció que por primera vez no votaría por el candidato republicano en las elecciones.

Por primera vez desde que me convertí en ciudadano en 1983, no votaré por el candidato a la presidencia del partido republicano. […] Por muy orgulloso que me sienta al identificarme como republicano, hay una etiqueta que va encima de todo, estadunidense. Por eso quiero tomar este momento para recordarle a mis compañeros republicanos que no solo es aceptable elegir a tu país sobre tu partido, es su responsabilidad.’

As proud as I am to label myself a Republican, there is one label that I hold above all else - American. My full statement: pic.twitter.com/biRvY8S3aZ — Arnold (@Schwarzenegger) October 8, 2016

Esta publicación se dio poco después que se conociera el video de Trump y Billy Bush haciendo comentarios misóginos y sexuales.

En ese momento Trump no manifestó nada en contra del actor, hasta que, a principios de enero de este año, se transmitió el primer episodio de ‘The Apprentice’ y el presidente atacó los malos raitings del Gobernator.

‘Wow, los raitings llegaron y Arnold Schwarzenegger está hundido (o destruido) en comparación con la máquina de raitings, DJT. Para ser una estrella de cine, comparen la temporada uno con la 14. Ahora compárenlo a él con mi temporada 1. Pero a quien le importa, apoyó a Kasich y Hillary’, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Por supuesto que Arnold no se quedó callado y le respondió.

No hay nada más importante que el trabajo de la gente. Te deseo la mejor de las suertes y espero que trabajes por TODOS los estadunidenses tan agresivamente como trabajaste por tus raitings’, escribió.

Cuando Trump firmó las órdenes ejecutivas para impedir la entrada de migrantes y refugiados de algunos países de Medio Oriente, Schwarzenegger declaró que estas medidas eran una locura.

Es una locura y nos hace parecer estúpidos que la Casa Blanca lance medidas mal preparadas”, aseveró en entrevista para un programa de televisión. Sé lo que Trump quiere conseguir. Teme que personas que vengan de otros países dañen nuestro país. Pero hay otras maneras de abordar esto correctamente y alcanzar esos objetivos", opinó. Rechazar a personas que tienen una 'green card', que implica que Estados Unidos te da permiso para trabajar aquí permanentemente y estás en camino de obtener la ciudadanía, yo estuve en esa posición”, compartió.

Y ahí no acaba esta afrenta.

El día de ayer durante el Desayuno Nacional de Oración, un evento que mezcla política y religión, para, en un momento de su discurso, pedir a la audiencia que rezaran por el actor y exgobernador de California.

El presidente dijo que, desde que él no es el presentador del programa "The Celebrity Apprentice", las cosas no han ido bien.

Los datos de audiencia se han desplomado. Ha sido un absoluto desastre (...). Quiero rezar por Arnold si es posible, por esos datos de audiencia", señaló el mandatario.

Schwarzenegger respondió casi inmediatamente con un video en el que le proponía intercambiar sus trabajos: "Tú te encargas de la televisión, ya que eres tan experto en datos de audiencia, y yo me encargo de tu trabajo y finalmente la gente podrá dormir tranquila", dijo.

Y como sabemos que Trump no se puede quedar callado, esta mañana volvió a enviarle un mensaje al actor.

Sí, Arnold Schwarzenegger hizo un muy mal trabajo como gobernador de California y peor aún en ‘The Apprentice’… pero al menos lo intentó’.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017

Hasta el momento el actor no ha respondido nada, pero, en esta pelea, a quién le van ¿Team Donald Trump o Team Terminator?

