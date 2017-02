Líder de la Cámara de Representantes de EU se compromete con muro

WASHINGTON, EU

El presidente de la cámara baja de Estados Unidos, Paul Ryan, señaló hoy que la autorización del muro en la frontera con México, estaría justificada en una ley aprobada por el Congreso hace 10 años y se comprometió a conseguir el financiamiento en el Legislativo.

El liderazgo republicano estima que el muro propuesto por el presidente Donald Trump tendrá un costo de entre 12 mil millones y 15 mil millones de dólares y esperan un plan específico de la Casa Blanca para el financiamiento.

Ya autorizamos esto a través de la ley aprobada hace casi 10 años”, dijo Ryan a la cadena Fox News en alusión a la Ley de Barda Segura aprobada el 29 de septiembre en 2006, cuando se autorizaron mil 100 kilómetros de barreras en la frontera Estados Unidos-México.

El secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS), John Kelly, estimó el miércoles durante una visita a Texas que el muro podría quedar terminado en dos años, aunque no dio detalles.

Será construido donde se necesite primero y después será completado. Así lo veo. Realmente espero que sea hecho dentro de dos años”, declaró Kelly en una entrevista separada con la misma cadena Fox News.

Aunque los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras requieren del apoyo demócrata para aprobar cualquier presupuesto en el Senado, donde el líder de la minoría, Charles Schumer, ha dicho que no apoyarán la erogación de recursos para un muro fronterizo.

La Ley de Barda Segura incluyó en su momento un presupuesto inicial de 1.2 mil millones de dólares, no sólo para las barreras sino para el uso de tecnología como torres de vigilancia, retenes y uso de naves aéreas no tripuladas, aunque sus componentes no fueron completados.

De acuerdo con cifras oficiales, las bardas y barreras en la frontera entre Estados Unidos y México ascendían hasta el año pasado a unos mil 054 kilómetros, han tenido un costo de dos mil 300 millones de dólares y requieren de 49 millones de dólares anuales en mantenimiento.

Las bardas incluyen alrededor de 480 kilómetros de barreras vehiculares y 564.8 kilómetros de muros peatonales, además de 50.4 de barreras peatonales secundarias y 22.4 kilómetros de barreras peatonales terciarias.

Él (Kelly) tendrá los fondos para hacerlo y ya tiene la autorización para hacerlo (...) Después le daremos los fondos al secretario Kelly y el plan de seguridad fronteriza. Así que depende de ellos que tan rápido quieran ejecutar la política. Es estupendo”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes.

Las bardas complementan el uso de tecnologías como sistemas de vigilancia móvil, equipos tácticos de comunicación, iluminación nocturna, así como remanentes de tecnologías utilizadas por el Departamento de Defensa.

Entre estas últimas destaca el uso de globos aerostáticos que vuelan sobre el Río Bravo, equipo de imágenes térmicas y de visión nocturna.

Durante su audiencia de confirmación, en enero pasado, Kelly había señalado que un muro era insuficiente para asegurar la frontera suroeste de Estados Unidos, pues se requiere de recursos humanos, tecnología y mayor acercamiento a países como México o Perú.

El militar retirado sostuvo que aún si se construyera un muro del Pacífico al Golfo de México, se requerirían patrullajes, aparatos de vigilancia, drones y sensores.

Desde su campaña a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump propuso elevar un muro en la frontera con México.

Como presidente electo planteó que sea inicialmente pagado con recursos presupuestales, aunque señaló que buscará que el costo sea reembolsado por México. El gobierno mexicano ha asegurado que no pagará el muro.