Cierran negocios yemeníes en NY en protesta contra Trump

NUEVA YORK.

Cientos de comerciantes yemeníes cerraron sus negocios en Nueva York en protesta por la orden ejecutiva de Donald Trump que prohíbe temporalmente la entrada a refugiados y emigrantes de siete países.

Ultramarinos y otros negocios de venta de café, alimentos y productos para el hogar, que se han vuelto indispensables en comunidades en los cinco condados de la ciudad, cerraron sus negocios al mediodía y permanecerán así durante ocho horas, para expresar de esa forma su rechazo a la controvertida orden.

La Yemeni American Coalition convocó al cierre y a una manifestación en la tarde frente a la presidencia del condado de Brooklyn, que se inició con una oración para luego escuchar historias de cómo ha afectado a la comunidad yemení la orden ejecutiva.

La organización estima que unos mil negocios han contestado al llamado en repudio a la orden ejecutiva emitida el pasado viernes.

Muharran afirmó que la orden le impedirá traer a sus hermanos desde Yemen, como tenía previsto.

Yemen, Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak e Irán son los países afectados por la acción del mandatario.

Soy ciudadano y tengo el derecho de traerlos aquí. Esta orden no me lo permitirá", lamentó Muharran, quien aseguró al diario New York Post que no le importa perder dinero con el cierre de su negocio.