Niño encuentra serpiente de cascabel en su escusado

¿Cómo reaccionarían si un día se levantan, van al baño de su casa y se encuentran que en su escusado hay una serpiente de cascabel? Esto le pasó a un niño, llamado de Isac Mcfadden, en Estados Unidos.

El martes por la mañana Mcfadden se levantó en su casa de Abilene, Texas, para encontrarse con esta desagradable sorpresa.

Inmediatamente llamó a su madre, Cassie Mcfadden, que inmediatamente pidió ayuda de sus otros hijos para matar a la serpiente. Jason, el padre de Isac, decidió llamar a la compañía ‘Big Country Snake Removal’ para que revisara su casa y saber cómo es que una víbora de cascabel llegó hasta su retrete.

La respuesta no fue nada buena. Al parecer el técnico encontró 13 víboras en la bodega -cinco adultos y cinco bebés- y otras cinco debajo de la casa, más la del retrete. Un total de 24 reptiles. Un nido sin que la familia supiera.

La compañía compartió las imágenes en Facebook, junto a un mensaje sobre la importancia de hacer inspecciones periódicas.

¿Por qué las inspecciones de víboras son importantes?

La semana pasada recibí la llamada de una familia que encontró una víbora de cascabel en su escusado. (La serpiente encontró el camino a través de un hoyo en un tubo).

Esta fue la primera víbora que la familia vio en la propiedad en varios años… cuando llegué noté varias áreas problemáticas. Me dirigí inmediatamente a la bodega, donde encontré 13 víboras de cascabel adultas. Después de checar el perímetro, me arrastré debajo de la casa donde retiré otras 10, 5 eran bebés… 24 víboras en total (incluyendo la del escusado) y la familia no tenía idea.’