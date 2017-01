The New York Times vuelve a tundir a Trump: 'cobarde y peligroso'

NUEVA YORK.

El diario The New York Times arremetió hoy contra el veto decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la entrada en el país de ciudadanos de varias naciones musulmanas, un movimiento que calificó de "cobarde" y "peligroso".

En un duro editorial, el periódico neoyorquino considera que la orden ejecutiva de Trump "carece de toda lógica", va en contra de la Constitución y está impregnada de la xenofobia e islamofobia que marcaron la campaña del magnate.

Mientras, el presidente volvió a utilizar hoy su cuenta en Twitter para atacar al Times, como ya había hecho el día anterior, asegurando que publica "noticias falsas" y que está fracasando.

Trump defendió que alguien con "aptitud y convicción" debería comprar el periódico para gestionarlo adecuadamente o cerrarlo "con dignidad".

Somebody with aptitude and conviction should buy the FAKE NEWS and failing @nytimes and either run it correctly or let it fold with dignity!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de enero de 2017