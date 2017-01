'Nosotros seremos los robots', inteligencia artifical

CIUDAD DE MÉXICO.

El lenguaje será irrelevante y el ser humano se comunicará por telepatía porque, en unos 30 años, llegará la singularidad tecnológica que representa el fin de la especie humana, según el ingeniero José Luis Cordeiro, profesor fundador de la Singularity University, en Silicon Valley, que impulsa Google y la NASA.

No, no es Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, sino más bien la versión mejorada de Blade Runner de Ridley Scott donde los seres humanos se fusionarán con las máquinas y “serán más inteligentes, más afectivos e incluso inmortales”, apuntó a Excélsior este venezolano y experto en robótica.

Los robots sienten, padecen, aman, trabajan... ¿Hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial?

Pronto vamos a pasar a una inteligencia artificial general, superior a la humana y a la que estaremos conectados. Es decir, vamos a aumentar nuestra inteligencia humana con la artificial.

Entonces, ¿descarta la idea de que las máquinas sustituirán a los humanos? Ahora hay trabajos que se han perdido por el avance de las nuevas tecnologías...

Eso es una visión apocalíptica y propia de Hollywood. En realidad, la tecnología siempre se ha creado para mejorar la condición humana. Se trata de inteligencias artificiales y robots que estamos haciéndolos más humanos para los humanos, es decir, para complementarnos. A Marvin Minsky, uno de mis profesores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y uno de los fundadores de la inteligencia artificial, le preguntaron si los robots heredarán la Tierra. Respondió algo que comparto y siempre reitero: “Sí, pero los robots seremos nosotros”.

Tales van a ser los avances, que según usted, nos entenderemos por telepatía. ¿Podría explicarme cómo llegaremos a eso?

Todo lo que uno piensa son impulsos electroquímicos del cerebro y esta información se puede procesar y transmitir directamente de cerebro a cerebro. Todavía no lo hemos sabido hacer y por ello seguimos hablando, pero el habla es un medio de comunicación muy lento y de banda estrecha, es decir, primitivo. La telepatía nos va a permitir inmediatamente transmitir lo que queremos en un segundo, como las computadoras.

¿Puede ponerme ejemplos concretos en los que se esté trabajando para desarrollar la telepatía?

Ya se han desarrollado varios aparatos que permiten leer parte de lo que ocurre en el cerebro y transmitirlo. Por ejemplo, con grupos de parapléjicos se han hecho muchísimos experimentos, pues a estos se les ponen unos lectores en el cerebro para que puedan moverse. Es más, en la copa de futbol de 2014, en la apertura en Sao Paulo, hubo un grupo de parapléjicos con lectores mentales desarrollados por un científico brasileño. Esto permitió coordinar un exoesqueleto (esqueleto externo mecánico) para que los paralíticos se levantaran y dieran la patada inicial de apertura en el mundial.

Y, ¿no perderemos la privacidad con la telepatía?

No, uno transmitirá lo que quiera. No obstante, el concepto de privacidad es obsoleto. Como dijo el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg: “Privacy is dead” (La privacidad está muerta).

Entonces, ¿ya tendremos un lenguaje universal?

Con la comunicación telepática uno puede pensar en español y un chino puede comprenderlo sin problema. Los lenguajes son creaciones humanas y no están innatas en el cerebro. Pero lo que sí está innato son las ideas. El lenguaje será irrelevante. Mira, en 2020, en las próximas Olimpiadas de Tokio, todos los participantes van a recibir un cubito de azúcar que se pondrán en el cuello como un collar y éste traducirá todos los idiomas simultáneamente. Además, en ese mismo año, Japón tendrá la Primera Olimpiada Mundial de robots. Y qué te cuento, en el sur de Tokio hay un hotel, el Henn-na, que sólo funciona con robots.

Y, ¿ese hotel qué tal funciona?

Nunca he estado, pero espero ir pronto.

Volviendo al lenguaje, ¿vamos a perder la facultad por completo? ¿Ya no vamos a hablar?

Ahora viene una transformación hacia la singularidad tecnológica, que representa el fin de la especie humana. Todo va a cambiar radicalmente en 30 años, pues en el 2045 será la muerte de la muerte. Por lo tanto, lo que viene es una transformación más allá de lo humano. Vamos a pasar de la edad humana a la post-humana con humanos mejorados, inmortales y súper inteligentes.

¿No seremos como los replicantes de Blade Runner?

Vamos a ser muchísimo mejores. Súper longevos, inteligentes y afectivos. Es decir, vamos a aumentar todas nuestras sensaciones y

conocimiento.

A este paso, ya me estoy imaginando al coche fantástico volando por las ciudades...

En 20 años va a estar prohibido que un humano conduzca. Ya no va a haber conductores.

Y, ¿no habrá sobrepoblación con la inmortalidad? ¿Cómo vamos a vivir eternamente? O por ejemplo, ¿trabajar para siempre?

Mira, la estructura humana más compleja que conocemos es el cerebro. El pensamiento humano representa el nivel más alto de inteligencia hasta ahora. El cerebro genera oportunidades que no son pensadas. Hace 200 años atrás, Thomas Malthus en Inglaterra dijo que el mundo estaba sobrepoblado y que el país europeo estaba al borde del colapso con seis millones de habitantes, en ese entonces. Afortunadamente, vino la industrialización y ésta permitió que creciera la población y hoy Reino Unido tiene más de 60 millones de habitantes que viven mucho mejor que hace dos siglos. En una década vamos a iniciar la colonización de Marte, entonces si alguien piensa que la Tierra está sobrepoblada, que se vaya a Marte. No obstante, va a tomar siglos o milenios este aumento de la población, no es mañana cuando va a ocurrir. La humanidad no va a existir, vamos a estar en la edad post-humana.

Y, ¿qué tipos de trabajo existirán en ese futuro?

Básicamente, no existirán los trabajos actuales y habrá otro tipo de actividades. No lo llamaría ni trabajo, pues éste es una maldición bíblica. Creo que, de hecho, salir del

trabajo será positivo. Pero las actividades que realizaremos en un futuro aún no las sabemos. Esto cambia con la tecnología y ahora viene la transformación tecnológica más grande que ha vivido la humanidad. Voy a poner un ejemplo, y es que hasta hace dos siglos, casi 90% de la población mundial era agricultora. ¿Usted se imagina que a un agricultor de aquella época le dijeran que uno pudiera ser periodista o ingeniero? El cambio será más trascendental que pasar de un simio a un humano. Será como pasar de una bacteria a un humano y de este último a un post-humano.