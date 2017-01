Video filtrado podría afectar 'A Dog's Purpose' en taquilla

LOS ÁNGELES.

Los publicistas describirían 'A Dog's Purpose' como una película atractiva para un público de todas las edades y ambos géneros. Basada en un popular libro contado desde la perspectiva de un perro, es una historia optimista para amantes de los animales.

Por eso un video filtrado la semana pasada en el que un pastor alemán aterrorizado es obligado a entrar a una piscina con agua turbulenta durante la filmación es tan dañino para sus perspectivas en taquilla, pues ahuyenta al público al que va dirigido e incluso podría ofenderlo.

Desde que el video apareció el 18 de enero en el cibersitio de farándula TMZ, rápidamente se hizo viral y generó un efecto de bola de nieve.

La organización defensora de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) pidió boicotear 'A Dog's Purpose'. La productora Amblin Entertainment y la distribuidora Universal Pictures cancelaron un día de promoción y la premiere, pero mantuvieron sus planes de estrenar la cinta el viernes en más de 3 mil cines de Estados Unidos y Canadá.

American Humane, la organización que certifica que "ningún animal fue herido" durante producciones de televisión y cine, suspendió a un empleado y emprendió una investigación sobre el incidente.

En cuanto al elenco, el astro de 'A Dog's Purpose', Dennis Quaid, dijo en el programa 'Entertainment Tonight' que el video filtrado era "un fraude". Pero el actor Josh Gad, quien da su voz a un perro en la película, publicó un comunicado en Twitter en el que dijo que pidió al estudio y a la producción una explicación por las "imágenes perturbadoras".

A lot has been written about the video featuring a stunt dog in A Dog's Purpose. I too have been looking 4 answers: https://t.co/MOPLlv13XZ

— Josh Gad (@joshgad) January 23, 2017