Prensa británica ‘trollea’ nivel de inglés de Vicente Fox

LONDRES.

El diario británico The Guardian “trolleo” el mal nivel de inglés del ex presidente mexicano Vicente Fox en sus conversaciones de Twitter con Donald Trump. En un juego de palabras elegantes, sutiles, editorializa y aparenta mofarse del guanajuatense titulando su artículo “No pay wall”, con un evidente e ilógico error gramatical, pero similar a la forma en la que se expresa el botudo mexicano.

En su cuenta de Twitter @VicenteFoxQue ha publicado 2 mil 950 tweets y se ha referido a Trump en al menos 434 ocasiones desde febrero del 2016. En virtualmente todos sus tweets en inglés -comenzó a escribir estos, contra Trump, desde el 20 de marzo- se encuentran notables errores lingüísticos, anglicismos y de dedo.

¿En su artículo No pay wall ustedes, sutilmente, “trollearon” el terrible (nivel de) inglés de Fox?”, preguntó este reportero a la periodista inglesa Elena Cresci. “¡No intencionalmente!”, respondió.

“¡Yo creo que la gente está más enamorada de lo poco que le importa maldecir!”, menciona. “No puedo hablar por otros hablantes (del idioma) inglés, pero su ortografía no es verdaderamente un problema para mí”, dice Elena Cresci en Twitter.

Escribiendo en The Guardian, el texto titulado“No pay wall: how former Mexican presidente Vicente Fox uses Twitter to troll Trump”, este diario añade:

“El antiguo presidente de México ha intensificado sus ataques cargados de maldiciones”. “Ha sido robusto en el lenguaje que usa, tanto en Twitter como en entrevistas televisivas”.

“#FuckingWall, empezó a ser un trending topic mundial”, refiriéndose al tuit que publicó Fox ayer en la mañana y que en 20 horas ha conseguido 119 mil likes, 85 mil retweets y 5 mil 100 comentarios.

Sean Spicer, ya se lo he dicho a @realDonaldTrump y ahora te lo digo a ti: México no va a pagar por ese ‘pinche’ muro. #FuckingWall”, dirigido a Spicer, vocero de la Casa Blanca, probablemente ha sido el mensaje más retuiteado sobre el muro fronterizo y de la cuenta de Vicente Fox.

“Los británicos aman maldecir, pero es improbable el tener algún gobernante previamente electo maldiciendo consistentemente como él”, cierra en un tuit para Excélsior la reportera Elena Cresci.

gak