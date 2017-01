Cae avioneta al río en la celebración del Día de Australia

PERTH, Australia.

Durante las celebraciones del Día de Australia, 26 de enero, una avioneta cayó al Río Swan, en Perth, ante la mirada de los espectadores, quienes presenciaban diversos espectáculos.

Dos personas murieron en el festival Australia Day. El fatal accidente ocurrió en alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, y se calcula que al momento del accidente había alrededor de 300 mil personas aguardando por el espectáculo, que fue cancelado por la tragedia.

La Policía del Oeste de Australia confirmó que los dos tripulantes de la avioneta murieron.

Estaba observando el show y todo lo que vi fue un avión cuya nariz se hundió en el agua. Cuando impactó se partió en dos”, relató a The Australian , Natasha Eyles, una de las testigos del hecho. Decenas de registros de video han aparecido en las redes sociales mostrando el momento del accidente.

@9NewsPerth got it on video pic.twitter.com/aqMKJduOCR

— Meaghan Hill (@mimi1596) 26 de enero de 2017