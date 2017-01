Trasplantan páncreas a una rata; revertiría la diabetes

TOKIO, JAPÓN.

Por vez primera y de manera exitosa, investigadores de la Universidad de Tokio, en Japón, lograron el desarrollo de un páncreas a partir de células de ratón implantadas en el cuerpo de una rata; se trata del primer experimento de esta índole realizado entre especies diferentes, y los resultados fueron publicados en la revista científica ‘Nature’.

El páncreas desarrollado fue trasplantado a un ejemplar con diabetes.

Expertos aseguran que el órgano trabaja de manera normal, y coadyuvo a la rata en materia de salud, ya que ésta padece de diabetes; celebraron la técnica realizada y advirtieron que se trata de una labor sin precedentes en el mundo de la medicina animal; además, es un ‘pre’ para el desarrollo de órganos humanos dentro de cuerpos de otras especies.

En este sentido, señalaron que los resultados ayudarán, en un futuro cercano, a enfrentar la escasez de órganos para trasplantes, aunque se toman en cuenta las opiniones éticas que del tema puedan derivar por parte de ciertos grupos o entes internacionales.

Se demostró la efectividad y seguridad de un trasplante médico usando órganos de animales.

El investigador de la Universidad de Tokio, Tomoyuki Yamaguchi, precisó que se demostró la efectividad y seguridad de un trasplante médico usando órganos de animales; ahora, los científicos prevén desarrollar órganos de monos en cerdos, acercándose a los de humanos, pues el tamaño es parecido: noticia con tintes prometedores para la salud de las personas.

Mouse pancreatic islets, grown in rats & transplanted into diabetic mice, function for prolonged periods of time https://t.co/agtL7FMOHc pic.twitter.com/JYf7nrgFZk

— nature (@nature) 26 de enero de 2017