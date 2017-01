El discurso de una niña mexicana provocó lágrimas en la marcha anti-Trump

WASHINGTON.

Quizás ya habrás escuchado, o leído, que el pasado sábado se llevó a cabo en Washington una de las mayores protestas en la historia de Estados Unidos. No sólo eso, la marcha estuvo enfocada en los derechos de las mujeres que exigen respeto por parte del gobierno entrante de Donald Trump.

A la marcha asistieron desde líderes políticos, como el ex secretario de Estado John Kerry, hasta celebridades como Scarlett Johanson, Blake Lively, Alicia Keys, Natalie Portman, Jake Gyllenhaal, Emma Watson, Drew Barrymore y America Ferrera, entre otras. Pero quien realmente se llevó las ovaciones e incluso provocó lágrimas fue Sophie Cruz, una pequeña mexicana cuyos padres nacieron en Oaxaca. Sophie dio un discurso de alrededor de dos minutos en Washington, tanto en inglés como en español, en el que pidió a los niños no tener miedo "porque no estamos solos".

Sophie, conocida por haber saltado la seguridad para dar una carta al papa Francisco durante su gira por EU en 2015, pidió a los presentes "luchar con amor, con fe y con valentía para que no se destruyan nuestras familias". Entre aplausos y gritos de apoyo, la pequeña de seis años continuó "son muchas las personas que tienen el corazón lleno de amor y de ternura para abrazarnos en este camino de la vida, luchemos por lo justo, Dios está con nosotros". sophie finalizó su discurso con gritos de "sí se puede", mismos que siguieron los asistentes.

'La Marcha de las Mujeres', un fenómeno a nivel mundial

El sábado, más de medio millón de personas tomaron la capital de Estados Unidos, Washington D.C., para enviar un contundente mensaje de resistencia a Donald Trump en su primer día como presidente de Estados Unidos.

La "Marcha de las Mujeres", con personas llegadas de todas partes del país, desbordó su ruta prevista entre el Capitolio y la Casa Blanca y se convirtió en una auténtica marea humana que inundó las calles y parques del centro de la ciudad.

La convocatoria superó las expectativas iniciales -250 mil personas- y se situó entre las más multitudinarias de la historia del país con más de medio millón, según estimación de los organizadores y autoridades.

A diferencia de las protestas anti-Trump del viernes, con más de 200 arrestos y episodios violentos, la manifestación del sábado concluyó sin incidentes ni detenciones, informó la Policía de la ciudad.

La movilización "Women's March" (Marcha de las Mujeres) fue creciendo y creciendo hasta convertirse en un fenómeno en EU y en el mundo: millones de personas se hicieron eco de su mensaje en más de 670 ciudades del país y otras 70 internacionales.

En Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, Seattle, pero también en Londres, París, Sídney, Tel Aviv, Barcelona, Ciudad de México o Berlín, millones de personas se unieron a este grito masivo en defensa de los derechos que muchos ven amenazados por Trump.

