¿Qué le regaló Melania a Michele Obama? Seguimos sin saberlo

WASHINGTON.

El mundo sigue preguntándose cuál fue el regalo de Melania Trump a Michelle Obama.

A tres días de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, nadie sabe qué contenía la caja azul de la joyería Tiffany que la primera dama entrante le entregó a su antecesora, poco antes de la ceremonia.

Pese a la incógnita, los usuarios de las redes sociales se han encargado de hacer todo tipo de conjeturas y suposiciones disparatadas sobre el misterioso obsequio:

Inside the blue Tiffany's box Melania handed Michelle is just a desperately scrawled note that says "Take me with you." — Amy Dillon (@amydillon) 20 de enero de 2017

EXCLUSIVE look inside the Tiffany's box Melania Trump gave to Michelle: #Inauguration pic.twitter.com/swbFMBJBNv — Natalie Morin (@nbmorin) 20 de enero de 2017

Melania straight up snuck a pizza into the White House inside that Tiffany's box. #InaugurationDay pic.twitter.com/ZjZxpgzoF1 — Stephen (@sdp___) 20 de enero de 2017

Now we know what was in Melania's gift. pic.twitter.com/u7y8FylBUa — David Patrikarakos (@dpatrikarakos) 23 de enero de 2017

¿Una nota de auxilio?, ¿una joya?, ¿un accesorio?, ¿un reloj?, ¿un bolso?, ¿un perfume?

Tal vez nunca lo sepamos y lo único que nos quede es repasar, una y otra vez, el semblante de Michelle Obama al momento de recibir el regalo.

My favorite moment

Michelle Obama's face when MELANIA TRUMP gave her a gift #Inauguration pic.twitter.com/NSy2il6Z44 — marco miranda (@simplymarcoo) 20 de enero de 2017

Made this Michelle Obama GIF...thought it was necessary. pic.twitter.com/V2dJnstLUR — yosub kim (@yosub) 20 de enero de 2017

La última vez que el obsequio fue visto fue cuando el expresidente Barack Obama lo tomó de manos de su esposa y lo llevó con el personal de la Casa Blanca.

