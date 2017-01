Mandatarios envían mensajes al presidente Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

A tan solo unas horas de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha recibido varios mensajes de felicitación de diferentes mandatarios.

El presidente paraguayo, Horacio Cartes, felicitó al recién investido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y destacó el trabajo que están realizando ambos países para "reforzar" sus relaciones, según publicó hoy el mandatario en su perfil de la red social Twitter.

Felicitaciones al Pdte @realDonaldTrump por el inicio de esta nueva etapa.Desde #Paraguay trabajamos para reforzar las relaciones con #EEUU

Por su parte, Manuel Valls, ex primer ministro francés y aspirante a la candidatura de izquierdas en las elecciones presidenciales de 2017, dijo hoy que Francia necesita un mandatario capaz de hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el de Rusia, Vladimir Putin.

Francia necesita de "un presidente que sea capaz de ser firme, que sea capaz de encarnar nuestra cultura, nuestra lengua, de una izquierda que sepa hablar con un nuevo mundo, con Trump, con Putin, con un mundo que ha cambiado", dijo en un mensaje divulgado en las redes sociales antes de su mitin de cierre de campaña de las primarias.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, felicitó hoy a Donald Trump tras convertirse en el 45 presidente de Estados Unidos y declaró que quiere trabajar con él para "restaurar la prosperidad a la clase media" en los dos países.

I offer my congratulations to Donald J. Trump on his inauguration as the 45th President of the United States: https://t.co/1ZLjO3G7ut

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció el apoyo prestado por el ya exmandatario de Estados Unidos Barack Obama y le deseó suerte al nuevo gobernante de ese país, Donald Trump.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, felicitó hoy a Donald Trump, que ha jurado el cargo de presidente de EU, y auguró que la alianza entre los dos países será "más fuerte que nunca", publicó en sus redes sociales.

Congrats to my friend President Trump. Look fwd to working closely with you to make the alliance between Israel&USA stronger than ever

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 20, 2017