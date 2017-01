Con esta marcha las mujeres plantarán cara a Trump

WASHINGTON.

La resistencia a Donald Trump tiene rostro femenino, o al menos eso pretenden las organizadoras de la "Marcha de las mujeres", donde al menos 250 mil personas defenderán todo tipo de ideas progresistas en la que se espera que sea una de las manifestaciones más concurridas de la historia de Estados Unidos.

El sábado será el primer día que Trump pasará de la mañana a la noche como presidente de EU, y mujeres de todo el país han querido plantarse entre la Casa Blanca y el Congreso para dejarle claras sus peticiones, con la ayuda de embajadoras famosas como Scarlett Johansson, Katy Perry, Julianne Moore o America Ferrera.

El movimiento no se limita a Washington, sino que estará arropado por 616 "marchas hermanas" en todo Estados Unidos y en el resto del mundo, con manifestaciones previstas el sábado en ciudades como Buenos Aires, Lima, Bogotá, Madrid, Barcelona y Granada (España), además de la capital de México y otras 16 localidades mexicanas.

La marcha surgió del impulso feminista de un grupo de jóvenes que no podían creer que un presidente que había sido acusado de acoso sexual por varias mujeres y pronunciado comentarios denigrantes sobre ese género hubiera ganado las elecciones de noviembre pasado.

Pero desde entonces, el movimiento ha crecido hasta abarcar un abanico de demandas progresistas, con una plataforma que va desde la igualdad de salario y el derecho a abortar hasta la defensa de los derechos de los inmigrantes, los homosexuales y los musulmanes, unidas a proclamas ecologistas y sindicalistas.

Esta no es una marcha anti-Trump, es una marcha para expresar lo que defendemos. Durante el ciclo electoral, el último año y medio, vimos que no funciona presentar al mundo aquello de lo que estás en contra. Perdimos la presidencia porque nos centramos solo en protestar contra Trump", afirmó Mendoza.

No obstante, las organizadoras sí quieren "decirle al Gobierno de Trump y al Congreso" que van a estar "presentes durante estos cuatro años luchando, para decir que los derechos de los inmigrantes importan, los derechos de los musulmanes importan, los derechos de las mujeres importan", agregó.

Mendoza, que llegó de pequeña a EU desde Colombia junto a su madre y su hermano, y cuyas películas se han centrado en las experiencias de los inmigrantes, aseguró que la victoria de Trump la dejó "devastada", pero el trabajo de organización de la marcha tuvo un poder "sanador" y ahora se siente "más fuerte que nunca".

Como latinos, como inmigrantes, indocumentados o no, tenemos todo el derecho a estar asustados (por la llegada al poder de Trump). Pero no podemos callarnos, no podemos quedarnos en casa. Tenemos que ser valientes", subrayó Mendoza, quien llamó a los hispanos a "salir a luchar por nuestros familiares y amigos".