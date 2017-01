Figura de cera de Trump es develada en Londres

LONDRES.

El museo Madame Tussauds de Londres develó el miércoles una figura de cera del presidente electo Donald Trump a días de su ceremonia de investidura.

La figura, ataviada con un traje azul marino, una corbata roja y un prendedor de la bandera estadounidense en la solapa está de pie en la réplica del Despacho Oval de la Casa Blanca en el museo, junto a otros políticos importantes del pasado y la actualidad.

El miércoles se hicieron los toques finales a la pieza, la cual podrá ser visitada por el público en general a partir del viernes.

El escultor David Gardner dijo que él y un equipo de unas 20 personas trabajaron en la figura por seis meses. Para recrear el famoso peinado de Trump usaron cabello de yak.

Mujer protesta en museo de cera en Madrid

Esta semana se llevó a cabo la develación de otra figura de cera del futuro mandatario de Estados Unidos, en esta ocasión en el Museo de Cera de Madrid, donde una mujer irrumpió en la ceremonia de presentación para protestar.

La mujer surgió de entre el público y los medios que asistían en el patio del museo a la presentación de la figura de Trump, decorada con banderas de Estados Unidos, alfombra roja y globos.

Allí, la mujer se despojó de una chaqueta gris, se encaró a la estatua y gritó: "hay que coger de los hu*** al patriarcado".

También llevaba escrito en el pecho con letras negras "grab back" y en la espalda "grab patriarchy by the balls", frase que ha gritado en inglés y luego en español, en alusión a "Grab them by the pussy".

Esta última frase, pronunciada por Trump en tono machista contra las mujeres, fue difundida a través de un vídeo durante la campaña a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y generó una gran polémica.

El personal del museo intentó tapar a la activista los pechos primero con la gorra roja que lucía Trump, luego con la chaqueta que ella misma había tirado al suelo e hasta con los globos que jalonaban la alfombra roja que conducía a la escultura.

Femen reivindicó la acción en un tuit con el mensaje "¡FEMEN acaba de agarrar por las pelotas a la figura de Trump en Madrid! GRAB PATRIARCHY BY THE BALLS".

fbp