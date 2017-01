Arrestan al hermano del presidente de Guatemala por corrupción; van por su hijo

CIUDAD DE GUATEMALA.

Las autoridades guatemaltecas detuvieron al hermano del presidente Jimmy Morales y ordenaron el arresto de uno de los hijos del mandatario por su presunta implicación en un caso de corrupción, informó hoy la Fiscalía.

Samuel ‘Sammy’ Morales, hermano mayor y consejero político del mandatario, y José Manuel Morales, uno de sus cuatro hijos, tenían prohibición de salir del país centroamericano desde el año pasado por negociar unas facturas sospechosas en 2013, antes de que Morales fuera elegido presidente.

Aldana agregó que el mandatario "en ningún momento interfirió" en la investigación sobre su hermano y su hijo, quien estudia en Estados Unidos y regresó al país el año pasado citado por la Fiscalía para declarar por este caso.

A su llegada a tribunales arrestado, Samuel Morales dijo a periodistas:

Estoy dispuesto a enfrentar la ley y me he puesto a disposición de las autoridades. No me afecta (la captura) porque esto demuestra que nadie es superior a la ley".