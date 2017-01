Daliyah Marie Arana, devoradora de lecturas

CIUDAD DE MÉXICO.

Lectora voraz. Los libros son su pasión y ha devorado “más de mil”, según su familia. Recientemente cumplió el sueño de su vida, y de muchos: ser bibliotecaria por un día en una de las bibliotecas más grandes del mundo, la del Congreso de Estados Unidos, en Washington. No es Matilda, la niña prodigio de Disney. Se trata de la pequeña Daliyah Marie Arana, de 4 años.

La niña, oriunda de Gainesville, Georgia, ya palpaba los libros casi desde el vientre de su madre, Haleema Arana, quien, en una entrevista con The Washington Post, aseguró que Daliyah, desde bien bebé, escuchaba cómo su hermano mayor leía en voz alta los libros que le mandaban en la escuela.

Su padre, Miguel Arana, un mexicano que llegó a Estados Unidos en 1986, contó a Univision que “su esposa es la que siempre se ha enfocado en la lectura, desde su embarazado siempre les ha leído y al nacer también”.

Con tan sólo 18 meses ya reconocía muchas palabras. “Cuantas más palabras aprendió, más quería leer”, dijo la progenitora al rotativo estadunidense. Y a los dos años leyó su primer cuento y de ahí continuó su carrera maratónica. Tanto que a los cuatro años, como pez en el agua bajo las letras, superó el desafío 1,000 Books Before Kindergarden, que anima a los padres a leerles a sus hijos desde pequeños, según el diario The Times of Gainesville.

“Literalmente leemos todos los días, alrededor de 15 a 20 minutos por día”, señaló la madre y añadió que la pequeña es capaz de leer por su cuenta los libros que sus hermanos, de 12 y 10 años, traen a casa. De hecho, Daliyah leyó un texto universitario llamado El Placer de los Libros, de William L. Phelps, que Haleema subió a YouTube para incentivar la lectura entre los más pequeños.

No obstante, muchos cuestionaron que la pequeña haya devorado semejante cantidad de libros, pues, materialmente, parece imposible. Son 250 libros por cada año de vida. Pero el padre, para quitarle hierro al asunto, remarcó a Univision que la inmensa mayoría son cuentos infantiles, de cinco a diez páginas y más dibujos que letras.

Su escritor favorito es, de hecho, el reconocido autor de libros para niños Mo Willems y de mayor le gustaría ser paleontóloga porque, ojo, le apasionan los dinosaurios y “quiere cavar fósiles de estos reptiles”.

“Bibliotecaria por un día”

Dada la pasión de su hija, los padres de Daliyah escribieron a la encargada de la Biblioteca del Congreso, Carla Hayden, a quien le conmovió la historia de la pequeña y recibió con los brazos abiertos a su “bibliotecaria del día”.

La niña, con un vestido rosa fuerte a juego con sus gafas y el moño reluciente bajo su cabello chinito, se paseó por los pasillos de la Biblioteca como una auténtica ejecutiva e incluso participó en las reuniones.

Hayden, primera mujer y la primera afroamericana en estar al mando de la biblioteca de la nación, tuiteó las fotos de la visita de Daliyah que alcanzaron más de 38 mil me gusta en Twitter.

“No paraba de decir que la Biblioteca del Congreso es su biblioteca favorita, favorita, favorita en todo el mundo”, expresó, emocionada, la madre.

“Quiero enseñarle a otros chicos a leer desde muy pequeños también”, dijo la niña a The Times of Gainesville.Pero, la pequeña afrontará un nuevo desafío: adentrarse en el mundo de la literatura hispanoamericana y bucear, igual de ágil, entre el idioma de Cervantes.

“Quiero que mis hijos aprendan a leer en español. Los niños no entienden español muy bien y ése es uno de mis retos”, afirmó el padre a Univision.

