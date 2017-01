Assange y Snowden celebran disminución de condena a Chelsea Manning

WASHINGTON.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y el ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden celebraron la conmutación de pena a la exsoldado Chelsea Manning anunciada por el presidente Barack Obama.

Thank you to activists around the world for never giving up in the fight for Chelsea Manning's freedom. #ChelseaFree

— Courage Foundation (@couragefound) 17 de enero de 2017