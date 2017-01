Donald Trump elogia a Ivanka equivocada en Twitter

LONDRES.

El presidente electo estadounidense Donald Trump quería elogiar a su hija a través de Twitter, pero accidentalmente envió su mensaje a otra Ivanka.

Trump retuiteó un mensaje de un usuario de Twitter que calificaba a su hija de ser "magnífica, una mujer de gran carácter y clase".

" @drgoodspine : @realDonaldTrump @Ivanka Trump is great, a woman with real character and class."

Pero el usuario lo envió a otra Ivanka y Trump repitió el error: el mensaje fue dirigido a Ivanka Majic, una vecina de Brighton, en el sur de Inglaterra.

El tuit llamó rápidamente la atención, tuvo muchos retuits y favoritos durante la noche.

Majic, una empleada pública local, respondió a Trump, también a través de la red social: "Y usted es un hombre con enormes responsabilidades. Permítame sugerirle mayor cuidado en Twitter y más tiempo para aprender sobre el cambio climático".

@realDonaldTrump @drgoodspine And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange. pic.twitter.com/kBMEGZYtig

— Ivanka Majic (@ivanka) January 17, 2017