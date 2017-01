Varios heridos deja tiroteo en festival de Martin Luther King

MIAMI.

Al menos ocho personas, entre ellos cinco menores de edad, resultaron heridas durante un festival que se encontraba cerca del memorial Martin Luther King Jr., en Miami, el día en el que se celebra al líder de los derechos civiles, de acuerdo con medios locales.

Police Officers Carry Away Shooting Victim After Gunfire Erupted at MLK Memorial Park in Miami pic.twitter.com/tTjGHhl8Lq

Dos personas fueron detenidas y dos armas confiscadas, informó la policía de Miami Dade.

Un hombre, de 20 años de edad, se encuentra en condición crítica, aseguraron las autoridades. Otras cinco están estables. Dos niños fueron tratados en el lugar por herida de arma de fuego.

#MLKDAY parade and festival in NW #Miami Dade turns into shooting scene.

Thats Black America for you. pic.twitter.com/EdQrGIfcZI

— Lucid Hurricane™✘ (@Lucid_Huricane) 16 de enero de 2017