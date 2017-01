Debemos ser guardianes de nuestra democracia: Obama

WASHINGTON.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó hoy a los estadunidenses a proteger y cuidar la democracia en su último discurso semanal radiofónico a la nación, antes de ceder el cargo al mandatario electo, Donald Trump, el 20 de enero.

Tras ocho años de gobierno, Obama aseguró que ha sido un honor desempeñarse como jefe de Estado y se dijo más optimista sobre el futuro de Estados Unidos.

Insistió en el mensaje que centró su discurso de despedida del martes pasado en Chicago, y animó a sus compatriotas a permanecer involucrados y ser "guardianes" de la democracia.

Esta semana, el presidente Obama entregó su último mensaje semanal agradeciendo al pueblo estadunidense por hacer de él un mejor presidente y un hombre mejor.

Obama añadió que ha aprendido cada día de la gente corriente con la que ha conversado y que la gente le ha ayudado a ser un presidente mejor y un hombre mejor.

Ustedes son lo que me ha mantenido honesto, me ha inspirado y me ha mantenido en marcha. Todos los días, aprendí de ti. Me hiciste un mejor presidente, y me hiciste un hombre mejor”, resaltó.